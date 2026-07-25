Οι ληστές είχαν βάλει στο «μάτι» τους περαστικούς, αλλά η αστυνομία είχε βάλει στο «μάτι» τους ληστές

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο περιστατικά ληστείας και απόπειρας ληστείας σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
  • Ο ένας κατάφερε να κλέψει, ο άλλος έμεινε στην προσπάθεια, αλλά και οι δύο συνελήφθησαν άμεσα από τους αστυνομικούς.
  • Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν ένας 19χρονος που δεν είχε εκδώσει ποτέ δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και ένας 20χρονος που ακινητοποιήθηκε από διερχόμενο αλλοδαπό.

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Ο ένας κατάφερε να κλέψει, ο άλλος έμεινε στην προσπάθεια, αλλά και οι δύο συνελήφθησαν άμεσα από τους αστυνομικούς. Δύο περιστατικά ληστείας και απόπειρας ληστείας σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τους δράστες να συλλαμβάνονται άμεσα από αστυνομικούς.

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Δεν είχε βγάλει ποτέ του ταυτότητα…

Το απόγευμα της Πέμπτης 23/07, δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν έναν 19χρονο, ο οποίος επιχείρησε, ασκώντας σωματική βία, να αρπάξει το κινητό τηλέφωνο και την τσάντα μιας 80χρονης αλλοδαπής. Μάλιστα, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχε εκδώσει ποτέ δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Βούτηξε την αλυσίδα από το λαιμό περαστικού

Το βράδυ της Παρασκευής 24/07, στο κέντρο της πόλης, ένας 20χρονος άρπαξε με τη χρήση βίας, χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό ενός 60χρονου. Στην προσπάθειά του να διαφύγει ακινητοποιήθηκε από διερχόμενο αλλοδαπό, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας που έσπευσαν στο σημείο.

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