Έβρος και Γρεβενά: Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια – Σε 7 μήνες επιβλήθηκαν 608 πρόστιμα

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Ένας 19χρονος και ένας 69χρονος συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, σε Έβρο και Γρεβενά.

Και οι δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 24/07 περιορίστηκαν σχεδόν αμέσως με την άμεση κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Έβρου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών

Έχασε αέρα το λάστιχο του αυτοκινήτου και…

Στη Λευκίμη Έβρου, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, αλλοδαπός καναδικής υπηκοότητας, ηλικίας 19 ετών, φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά όταν το όχημά του υπέστη απώλεια πίεσης ελαστικού και υπερθερμάνθηκε, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα. Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Έβρου, ο 19χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Άναψε φωτιά να κάψει χόρτα

Στα Γρεβενά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις δύο το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια καύσης σωρού φυτικής βλάστησης. Για το περιστατικό συνελήφθη ημεδαπός, ηλικίας 69 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από διερεύνηση του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών.

Σε επτά μήνες επιβλήθηκαν 608 πρόστιμα

Σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 608 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 858.177,11 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 221 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 195 (88,24%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,76%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Προσοχή: Οι περισσότερες φωτιές προέρχονται από αμέλεια

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.