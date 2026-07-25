Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν από την εστία τους στη Νοτιοδυτική Γαλλία και την Κεντρική Ισπανία, λόγω της πρωτοφανούς κατάστασης με τις πύρινες φλόγες να μαίνονται ανεξέλεγκτες.

Στη Μαδρίτη η κατάσταση είναι εφιαλτική



Όπως μεταδίδουν ισπανικά Μέσα Ενημέρωσης, η τεράστια πυρκαγιά που απειλεί τη Μαδρίτη, έχει πρωτοφανή χαρακτηριστικά με τρία μέτωπα να έχουν ενωθεί σε ένα και τις καιρικές συνθήκες να μην ευνοούν τον έλεγχο και περιορισμό της.

Η Ιζαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, περιφερειάρχης της Μαδρίτης δήλωσε πως πρόκειται για «τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής… μία πρωτοφανής τέλεια καταιγίδα που τροφοδοτείται από τις ακραίες θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους».

⚡️⭕️ More than 200,000 people have left their homes due to unprecedented wildfires across France and Spain, European media reports. (IRIB News) pic.twitter.com/NWwhV4G4h3 — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 25, 2026

«Δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά!»

Η δραματική παραδοχή προέρχεται από τον περιφερειακό υπουργό Περιβάλλοντος της Μαδρίτης, Κάρλος Νορβίγιο, ο οποίος υποστήριξε πως η φωτιά βρίσκεται «πέρα από τις δυνατότητες κατάσβεσης». Είναι η πρώτη φορά που η Ισπανία, λόγω δασικών πυρκαγιών, κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ευρωπαϊκή βοήθεια… δύο CL-415 έστειλε η Ελλάδα

Και η Ισπανία, αλλά και η Γαλλία ζήτησαν ευρωπαϊκή βοήθεια. Η Ελλάδα έστειλε ήδη δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης στη Μαδρίτη, καθώς και επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία.

Από «σοβαρή αμελή ενέργεια η φωτιά» – Μία σύλληψη στη Μαδρίτη

Οι ισπανικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για την εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε την περιφέρεια της Μαδρίτης, χρησιμοποιώντας αγροτικό όχημα παρά την ισχύουσα απαγόρευση λόγω των εξαιρετικά υψηλών κινδύνων εκδήλωσης φωτιάς. Επιπλέον, φαίνεται πως ένας ακόμη πολίτης ερευνάται για τον ίδιο λόγο.

Massive forest fires in Spain engulf the Madrid region A national state of emergency has been declared and the country has appealed to the EU for help. Due to abnormal heat and strong winds, local services have been unable to cope with the fires alone. pic.twitter.com/ybQGLAjVtM — Vegas ʷ̣ (@vegasyx) July 24, 2026

Εφιαλτικές στιγμές στο Μπορντό

Η πυρκαγιά που μαίνεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, κατέστησε αναγκαία την εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» επτά δήμων, ανακοίνωσε η νομαρχία το βράδυ της Παρασκευής.

[ 🇫🇷 FRANCE ] 🔸En Gironde, des agriculteurs se mobilisent aux côtés des sapeurs-pompiers pour lutter contre les violents incendies. Avec leurs tracteurs et leurs équipements, ils participent notamment à la création de pare-feux et apportent un soutien logistique aux… pic.twitter.com/udNSzi1pfZ — Little Think Tank (@L_ThinkTank) July 25, 2026

Η απόφαση εκκένωσης αφορά τους κατοίκους των δήμων Σεν-Μεντάρ-εν-Ζαλ (33.000), Λεαλιάν (11.400), Σεν-Ζαν ντ’Ιλάκ (9.600) Μαρτινιά-συρ-Ζαλ (8.000) και Σεντ-Ομπέν ντε Μεντόκ (7.800). Επηρεάζει εν μέρει και τους δήμους Μερινιάκ (78.000) και Εζίν (24.800). Το τελευταίο τριήμερο η πυρκαγιά έκαψε 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια!

Ο Μακρόν ζήτησε τη συνδρομή του Στρατού

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό «να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό» την Πολιτική Προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις».