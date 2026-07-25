Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν από την εστία τους στη Νοτιοδυτική Γαλλία και την Κεντρική Ισπανία, λόγω της πρωτοφανούς κατάστασης με τις πύρινες φλόγες να μαίνονται ανεξέλεγκτες.
  • Η Ισπανία κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της «χειρότερης πυρκαγιάς στην ιστορία της περιοχής» στη Μαδρίτη. Η Ελλάδα έστειλε δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης στη Μαδρίτη.
  • Στη Γαλλία, η πυρκαγιά στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής χώρας οδήγησε σε εκκένωση επτά δήμων κοντά στο Μπορντό, ενώ ο πρόεδρος Μακρόν ζήτησε τη συνδρομή του στρατού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν από την εστία τους στη Νοτιοδυτική Γαλλία και την Κεντρική Ισπανία, λόγω της πρωτοφανούς κατάστασης με τις πύρινες φλόγες να μαίνονται ανεξέλεγκτες.

Στη Μαδρίτη η κατάσταση είναι εφιαλτική


Όπως μεταδίδουν ισπανικά Μέσα Ενημέρωσης, η τεράστια πυρκαγιά που απειλεί τη Μαδρίτη, έχει πρωτοφανή χαρακτηριστικά με τρία μέτωπα να έχουν ενωθεί σε ένα και τις καιρικές συνθήκες να μην ευνοούν τον έλεγχο και περιορισμό της.

Η Ιζαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, περιφερειάρχης της Μαδρίτης δήλωσε πως πρόκειται για «τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής… μία πρωτοφανής τέλεια καταιγίδα που τροφοδοτείται από  τις ακραίες θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους».

«Δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά!»

Η δραματική παραδοχή προέρχεται από τον περιφερειακό υπουργό Περιβάλλοντος της Μαδρίτης, Κάρλος Νορβίγιο, ο οποίος υποστήριξε πως η φωτιά βρίσκεται «πέρα από τις δυνατότητες κατάσβεσης». Είναι η πρώτη φορά που η Ισπανία, λόγω δασικών πυρκαγιών, κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ευρωπαϊκή βοήθεια… δύο CL-415 έστειλε η Ελλάδα

Και η Ισπανία, αλλά και η Γαλλία ζήτησαν ευρωπαϊκή βοήθεια. Η Ελλάδα έστειλε ήδη δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης στη Μαδρίτη, καθώς και επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία.

Από «σοβαρή αμελή ενέργεια η φωτιά» – Μία σύλληψη στη Μαδρίτη

Οι ισπανικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για την εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε την περιφέρεια της Μαδρίτης, χρησιμοποιώντας αγροτικό όχημα παρά την ισχύουσα απαγόρευση λόγω των εξαιρετικά υψηλών κινδύνων εκδήλωσης φωτιάς. Επιπλέον, φαίνεται πως ένας ακόμη πολίτης ερευνάται για τον ίδιο λόγο.

Εφιαλτικές στιγμές στο Μπορντό

Η πυρκαγιά που μαίνεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, κατέστησε αναγκαία την εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» επτά δήμων, ανακοίνωσε η νομαρχία το βράδυ της Παρασκευής.

Η απόφαση εκκένωσης αφορά τους κατοίκους των δήμων Σεν-Μεντάρ-εν-Ζαλ (33.000), Λεαλιάν (11.400), Σεν-Ζαν ντ’Ιλάκ (9.600) Μαρτινιά-συρ-Ζαλ (8.000) και Σεντ-Ομπέν ντε Μεντόκ (7.800). Επηρεάζει εν μέρει και τους δήμους Μερινιάκ (78.000) και Εζίν (24.800). Το τελευταίο τριήμερο η πυρκαγιά έκαψε 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια!

ΓΑΛΛΙΑ ΦΩΤΙΑ

Ο Μακρόν ζήτησε τη συνδρομή του Στρατού

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό «να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό» την Πολιτική Προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις».

 

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