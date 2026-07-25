Σύρος: Τα κενά και τα αναπάντητα ερωτήματα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας – Σήμερα η αναπαράσταση του εγκλήματος

Τα σκοτεινά σημεία της τραγωδίας στη Σύρο με τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, θα επιχειρήσουν να φωτίσουν σήμερα Σάββατο (25/07) οι Αρχές με την αναπαράσταση που θα πραγματοποιήσουν στον τόπο του εγκλήματος.

Τι οδήγησε στο θάνατο την άτυχη γυναίκα

Ο 41χρονος δράστης και η σύζυγός του υποστηρίζουν πως η γυναίκα μπήκε στο σπίτι τους για να τους ληστέψει και ο άνδρας αμύνθηκε με μαχαίρι. Φαίνεται, όμως, πως το συγκεκριμένο σενάριο έχει «κενά» και «αδυναμίες» που προβληματίζουν τις Αρχές.

Η εισαγγελία της Σύρου έδωσε εντολή για την αναπαράσταση καθώς και για τη φρούρηση της κατοικίας, τουλάχιστον μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Στον τόπο της συμπλοκής και του εγκλήματος θα μεταφερθεί τόσο ο 41χρονος, όσο και η σύντροφός του η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Σκοτεινά σημεία και …περίεργα «γιατί»

Με τις μέχρι τώρα καταθέσεις και τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, το θύμα φέρεται να πήγε στο σπίτι του ζευγαριού κρατώντας μαχαίρι. Τι συνέβη όταν άνοιξε η πόρτα και προκλήθηκε η συμπλοκή με το μοιραίο και τραγικό αποτέλεσμα, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Όπως, βέβαια, δεν έχει ξεκαθαρίσει και το γιατί η 41χρονη διασώστρια πήγε στο σπίτι κρατώντας μαχαίρι.

Ο ισχυρισμός περί άμυνας σε απόπειρα ληστείας

Το βασικό επιχείρημα τόσο του δράστη, όσο και της συντρόφου του είναι πως το θύμα αποπειράθηκε να τους ληστέψει, ο δράστης αμύνθηκε και το κακό έγινε… Είναι αυτή η αλήθεια των πραγματικών γεγονότων; Αυτό σκοπεύει να φωτίσει η σημερινή αναπαράσταση.

Το χρονικό του θανάτου στη Σύρο

Το απόγευμα της Πέμπτης (23/05) στην Άνω Σύρο, το θύμα φτάνει στο σπίτι με καλυμμένο το πρόσωπό, φοράει γάντια και έχει ένα σακίδιο στην πλάτη της. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία και τις καταθέσεις, σε μία πλαστική σακούλα έχει ένα μαχαίρι. Χτυπάει το κουδούνι και της ανοίγει η σύντροφος του δράστη.

Ακολουθεί συμπλοκή με το ζευγάρι να ισχυρίζεται ότι το θύμα τους επιτέθηκε με μαχαίρι. Ο δράστης άρπαξε άλλο μαχαίρι και το κάρφωσε στην πλάτη της διασώστριας στην πλάτη.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου επισημαίνει, μεταξύ άλλων, πως: «Οι ίδιοι αναφέρουν ότι η γυναίκα αυτή έφτασε στην οικία τους και τους επιτέθηκε απρόκλητα, στη σύζυγο τους ενός κατηγορούμενου και αυτοί αμύνθηκαν. Ξαναλέω οι ίδιοι λένε, γιατί και εδώ δεν μπορούμε να έχουμε τη θέση του θύματος, πρέπει να διαπιστώσουμε και με την εξέταση της σορού… προσπαθούμε να διαπιστώσουμε με ποιον τρόπο γνωρίζονταν οι τρεις μεταξύ τους».

Τι αποκάλυψε ο πρώην σύζυγος της διασώστριας

Όπως μεταδίδει το syrostoday.gr, ο πρώην σύζυγος της άτυχης διασώστριας του ΕΚΑΒ που δολοφονήθηκε, πήγε εσπευσμένα στη Σύρο ώστε να συναντήσει τα δύο ανήλικα παιδιά τους, αλλά και να δώσει κατάθεση στις Αρχές.

«Η πρώην γυναίκα αυτού που τη σκότωσε έχει παντρευτεί τον πρώτο ξάδελφο της γυναίκας μου και τα παιδιά μας κάνανε παρέα. Ειπώθηκε και αυτό, ότι μπορεί να είχαν ερωτική σχέση, και πάλι δεν μπορώ να το ξέρω. Υπήρχε κάποιο αγκάθι, κάτι που την απασχολούσε; Δεν ήταν άνθρωπος που τα έλεγε και όλα, όπως και εγώ. Μπορεί και εκείνη να μου έκρυβε κάποια πράγματα, μην τυχόν και με ενοχλήσει», είπε ο ίδιος στο Star.