Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το τρυφερό βίντεο με το μωρό της – Η ανάρτηση στο TikTok

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης καλωσόρισαν τον γιο τους στις αρχές Ιουνίου 2026. Η influencer πριν από λίγες ώρες, δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο με το βρέφος τους στο TikTok, το οποίο έγινε viral.

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Lifestyle

Μαριαλένα Ρουμελιώτη Σάκης Κατσούλης
Φωτογραφία: Instagram/sakiskats
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε ένα άκρως γλυκό βίντεο με το βρέφος της στο TikTok, το οποίο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.
  • Στο λίγων δευτερολέπτων βίντεο, βλέπουμε τον καρπό του έρωτα της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη να απολαμβάνει τον ύπνο του στο κρεβάτι των γονέων του.
  • Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του ζευγαριού ήρθε στον κόσμο αρχές Ιουνίου.

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Λίγο πριν από την εκπνοή του 2025, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης είχαν αποκαλύψει πως περιμένουν το πρώτο τους μωρό. Αρχές Ιουνίου ο γιος τους ήρθε στον κόσμο, γεμίζοντας τους με ευτυχία. Από τότε, το αγαπημένο ζευγάρι έχει μοιραστεί διάφορες στιγμές από τη νέα ζωή τους με το παιδί τους, μέσα από τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η influencer και επιχειρηματίας, σε ανάρτησή της στο προφίλ της στο TikTok, δημοσίευσε ένα άκρως γλυκό βίντεο με το βρέφος.

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Στο λίγων δευτερολέπτων βίντεο, βλέπουμε τον καρπό του έρωτα της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη, να απολαμβάνει τον ύπνο του στο κρεβάτι των γονέων του.

Η επιχειρηματίας και influencer έχει «ντύσει» το βίντεο με έναν viral ήχο της πλατφόρμας, με την ανάρτηση να γίνεται viral μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές.

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@marialena.rou 🫠🤍 #fyp #foryoupagе #baby ♬ original sound – myshayladaily

«Το μόνο που μετρούσε ήταν να είσαι εσύ εδώ»

Υπενθυμίζεται, ότι στην πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, μετά τη γέννηση του μωρού της, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη είχε γράψει: «Έπειτα από 25 ώρες αγωνίας. 25 ώρες ελπίδας… 25 ώρες πόνου, δύναμης, υπομονής και ασταμάτητης προσπάθειας. 25 ώρες που πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί. 25 ώρες που ξεπέρασα τα όριά μου, που δεν τα παράτησα ούτε στιγμή, που συνέχισα να προσπαθώ ακόμα κι όταν ένιωθα πως δεν μου είχε μείνει άλλη δύναμη. Και αν υπάρχει κάτι που κρατάω από αυτές τις 25 ώρες, είναι ότι πάλεψα μέχρι το τέλος.

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Και τελικά δεν έχει σημασία αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχες ονειρευτεί. Σημασία έχει να ξέρεις πως έδωσες ό,τι είχες. Πως στάθηκες εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Πως πάλεψες με όλη σου την καρδιά. Και σήμερα είμαι ήσυχη. Γιατί ξέρω πως δεν θα μπορούσα να είχα δώσει τίποτα περισσότερο.

Και στο τέλος, το μόνο που μετρούσε ήταν να είσαι εσύ εδώ. Στην αγκαλιά μας. Και να έχω δίπλα μου εκείνον. Το στήριγμά μου. Εκείνον που κράτησε το χέρι μου στις πιο δύσκολες στιγμές, που μου έδωσε δύναμη όταν ένιωθα πως δεν είχα άλλη και που έζησε μαζί μου κάθε λεπτό αυτής της μάχης.

Και τελικά δεν έχει σημασία ο τρόπος που έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Μετράει η αγάπη με την οποία το περιμένεις. Η δύναμη που ανακαλύπτεις μέσα σου για να το φέρεις κοντά σου. Και εκείνη η πρώτη στιγμή που το αντικρίζεις και ξαφνικά όλα σταματούν. Γιατί μπροστά σου βρίσκεται ολόκληρος ο κόσμος σου. Σε περιμέναμε μια ζωή. Και από σήμερα αρχίζει η δική μας. 6/6/2026».

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