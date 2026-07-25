Μιχάλης Χατζηγιάννης: Αποκάλυψε την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε – «Χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου»

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Instagram, την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Λίγες ώρες πριν, είχε δημοσιοποιηθεί η ακύρωση εμφάνισής του, λόγω προβλήματος υγείας. 

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Μιχάλης Χατζηγιάννης
Φωτογραφία: Instagram/mhatzigiannis
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έκανε γνωστό πως υποβλήθηκε σε επέμβαση.
  • Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση χολοκυστεκτομής και είναι καλά, αλλά «χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου».
  • Ευχαρίστησε θερμά τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ενημέρωσε ότι «χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου».

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Με ανάρτησή του στο προφίλ του στο Instagram, το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έκανε γνωστό πως υποβλήθηκε σε επέμβαση. Η ανακοίνωση του καλλιτέχνη, ήρθε λίγες ώρες αφού δημοσιοποιήθηκε η ακύρωση εμφάνισής του, λόγω προβλήματος υγείας του.

Στο post του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο επιτυχημένος ερμηνευτής ανέβασε μία φωτογραφία του στην οποία ποζάρει χαμογελαστός.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στη λεζάντα της ανάρτησής του έχει γράψει: «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη διακριτικότητά σας.

Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών μου, χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξαιρετική φροντίδα και την ανθρώπινη προσέγγισή τους.

Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά!». 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michalis Hatzigiannis (@mhatzigiannis)

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