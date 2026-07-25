Έτερος Εγώ: Νέα επεισόδια γεμάτα μυστήριο και ανατροπές στον ΑΝΤ1 – Όσα θα δούμε από 27 έως 30 Ιουλίου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η δημοφιλής αστυνομική σειρά μυστηρίου «Έτερος Εγώ», που αγαπήθηκε από το κοινό και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, έρχεται κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00 στον ΑΝΤ1 για να γεμίσει τα βράδια του καλοκαιριού με μυστήριο, γρίφους, αγωνία και ανατροπές που κόβουν την ανάσα.

Μια σειρά δολοφονιών θορυβεί τις αστυνομικές αρχές, καθώς μυστηριώδεις συμβολισμοί εντοπίζονται σε κάθε τόπο εγκλήματος. Μέσα από συνεχείς ανατροπές και κλιμακούμενη αγωνία, η σειρά «Έτερος Εγώ» αναδεικνύει το ψυχολογικό βάθος των χαρακτήρων και θέτει στο προσκήνιο το διαχρονικό ερώτημα: Πού τελειώνει η λογική… και πού αρχίζει η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου;

Όσα θα δούμε την εβδομάδα 27 – 30 Ιουλίου

Τα επόμενα επεισόδια του 2ου κύκλου «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις» έρχονται τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 23:00 στον ΑΝΤ1.

Έτερος Εγώ – Κ2 «Κάθαρσις»

Μια νέα σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες ταράζει τους πανεπιστημιακούς κύκλους. Στην προσπάθειά του να εξιχνιάσει την υπόθεση, ο Δημήτρης Λαΐνης έρχεται αντιμέτωπος με μια καλοστημένη πλεκτάνη…

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Δευτέρα 27 Ιουλίου_ Κ2 – Επεισόδιο 5

Όλα δείχνουν ότι η οργάνωση συνεχίζει τη δράση της. Κι ενώ η Χριστίνα κάνει μια συνέντευξη στη φυλακή, η αστυνομία επισκέπτεται τη μητέρα της δολοφονημένης φοιτήτριας. Υπάρχουν νέα στοιχεία για τον θάνατό της;

Τρίτη 28 Ιουλίου_ Κ2 – Επεισόδιο 6

Ένας νέος μνηστήρας για τη θέση του αρχηγού της οργάνωσης κάνει την εμφάνισή του. Στο μεταξύ, η αστυνόμος Καρρά συνεχίζει τις έρευνες, ενώ ένα ανατριχιαστικό βίντεο φτάνει στα χέρια του καθηγητή Βελισσαράτου.

Τετάρτη 29 Ιουλίου_ Κ2- Επεισόδιο 7

Ενώ ο Λαΐνης μαθαίνει για το βίντεο, η δημοσιογράφος Στεργίου ρισκάρει και πάλι τη ζωή της. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνεχίζει τις ανακρίσεις και η απρόσμενη συνάντηση δύο μελών της οργάνωσης φέρνει αναστάτωση.

Πέμπτη 30 Ιουλίου_ Κ2 – Επεισόδιο 8

Όλα τα κομμάτια του παζλ είναι στη θέση τους. Λείπει μόνο η σύλληψη των ενόχων και η ταυτοποίηση του Ερπετού. Μια εκούσια μαρτυρία θα οδηγήσει την αστυνομία σε μία συνάντηση μαζί του, στο ανατρεπτικό φινάλε.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Σενάριο: Σωτήρης Τσαφούλιας, Κατερίνα Φιλιώτου

Παίζουν: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Μάνος Βακούσης, Πέτρος Λαγούτης, Τάσος Νούσιας, Βίκυ Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Λαέρτης Μαλκότσης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Άκης Σακελλαρίου, κ.ά.