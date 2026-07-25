Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Αν είσαι έτοιμος να παρακολουθήσεις ένα σίκουελ που θα σε κρατήσει μέχρι το τέλος σε αγωνία και είναι τρόμου, τότε αυτή είναι μία φοβερή επιλογή

Το 2019 κυκλοφόρησε μία ταινία τρόμου που πολλοί λάτρεψαν, για το σενάριό της αλλά και για τους ηθοποιούς που επιλέχτηκαν. Ήταν σχεδόν αναπόφευκτο λοιπόν να βγει και ένα σίκουελ, το 2026, το οποίο χρονικά τοποθετείται αμέσως μετά το τέλος της πρώτης ιστορίας, έχει ένταση, σε κρατάει σε αγωνία, και αποτελεί μία πολύ καλή επιλογή για ένα βράδυ Σαββάτου ή Κυριακής, που θα επιλέξεις να κάτσεις σπίτι σου, μόνος ή με παρέα, και να δεις κάτι απολαυστικό στη τηλεόρασή σου.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στο πρώτο «Είσαι έτοιμος;», η Γκρέις λίγο ώρες αφότου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της σε μία παραμυθένια τελετή, κλήθηκε να παλέψει για τη ζωή της. Αιτία αυτού του τουλάχιστον τραγικού γεγονότος, ήταν το λάθος παιχνίδι που διάλεξε η μοίρα να παίξει με τον σύζυγό της και την ιδιαίτερη και πάμπλουτη οικογένειά του, την πρώτη νύχτα του γάμου της.

Η Γκρέις κατάφερε να επιβιώσει, αλλά τα βάσανα για εκείνη συνεχίζονται στο «Είσαι έτοιμος; 2», που διαρκεί περίπου μία ώρα και 40 λεπτά, μας μεταφέρει στο πρωινό μετά την εφιαλτική νύχτα που έζησε η πρωταγωνίστριά μας και μπορείτε να το δείτε στο «Disney+».

Στο σίκουελ της ταινίας τρόμου με πρωταγωνίστρια την Σαμάρα Γουίβινγκ, η Γκρέις αυτή την φορά έρχεται αντιμέτωπη με τέσσερις τρομερά πλούσιες οικογένειες που την θέλουν νεκρή πάση θυσία. Τώρα όμως δεν έχει να προστατέψει μόνο τον εαυτό της, αλλά και την αδελφή της, την Φέιθ, με την οποία έχουν να επικοινωνήσουν χρόνια και η «πληγή» που τις έχει αποξενώσει είναι ακόμα ανοικτή.

Την σκηνοθεσία, έχουν αναλάβει και πάλι οι Ματ Μπετινέλι-Όλπιν και Τάιλερ Τζιλέτ, ενώ μεταξύ άλλων στη ταινία πρωταγωνιστούν οι: Κάθριν Νιούτον, Σάρα Μισέλ Γκέλαρ, Σον Χατόσι και Ελάιτζα Γουντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δεν έχετε δει το πρώτο μέρος ή εάν θέλετε να φρεσκάρετε την μνήμη σας πριν παρακολουθήσετε το σίκουελ, το «Είσαι έτοιμος;» βρίσκεται επίσης στο «Disney+».

Δείτε το trailer