Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Αν είσαι έτοιμος να παρακολουθήσεις ένα σίκουελ που θα σε κρατήσει μέχρι το τέλος σε αγωνία και είναι τρόμου, τότε αυτή είναι μία φοβερή επιλογή

Μπορεί η Γκρέις να επιβίωσε στο πρώτο «Είσαι έτοιμος;», αλλά τα βάσανά της δεν τελειώνουν εκεί. Στο «Είσαι έτοιμος; 2», το οποίο μπορείτε να βρείτε στο «Disney+» και αποτελεί πολύ καλή επιλογή για το βράδυ του Σαββάτου ή της Κυριακής σας, η πρωταγωνίστρια θα πρέπει να παλέψει εναντίον τεσσάρων οικογενειών, που την θέλουν νεκρή. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

ταινία ποπ κορν
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το 2026 κυκλοφόρησε το σίκουελ της ταινίας τρόμου «Είσαι έτοιμος;», και αποτελεί μία επιλογή που θα σας κρατήσει σε αγωνία και είναι ιδανική για ένα βράδυ Σαββάτου ή Κυριακής.
  • Στο σίκουελ της ταινίας τρόμου, η Γκρέις έρχεται αντιμέτωπη με τέσσερις τρομερά πλούσιες οικογένειες που την θέλουν νεκρή πάση θυσία, ενώ πρέπει να προστατέψει και την αδελφή της, Φέιθ.
  • Το «Είσαι έτοιμος; 2» διαρκεί περίπου μία ώρα και 40 λεπτά και μπορείτε να το δείτε στο «Disney+», όπου βρίσκεται και το πρώτο μέρος της ταινίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το 2019 κυκλοφόρησε μία ταινία τρόμου που πολλοί λάτρεψαν, για το σενάριό της αλλά και για τους ηθοποιούς που επιλέχτηκαν. Ήταν σχεδόν αναπόφευκτο λοιπόν να βγει και ένα σίκουελ, το 2026, το οποίο χρονικά τοποθετείται αμέσως μετά το τέλος της πρώτης ιστορίας, έχει ένταση, σε κρατάει σε αγωνία, και αποτελεί μία πολύ καλή επιλογή για ένα βράδυ Σαββάτου ή Κυριακής, που θα επιλέξεις να κάτσεις σπίτι σου, μόνος ή με παρέα, και να δεις κάτι απολαυστικό στη τηλεόρασή σου.

Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Ένα κουτί και 3 εντολές που πρέπει να πραγματοποιήσει, εάν θέλει να μείνει ζωντανή

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στο πρώτο «Είσαι έτοιμος;», η Γκρέις λίγο ώρες αφότου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της σε μία παραμυθένια τελετή, κλήθηκε να παλέψει για τη ζωή της. Αιτία αυτού του τουλάχιστον τραγικού γεγονότος, ήταν το λάθος παιχνίδι που διάλεξε η μοίρα να παίξει με τον σύζυγό της και την ιδιαίτερη και πάμπλουτη οικογένειά του, την πρώτη νύχτα του γάμου της.

ταινία

Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Μία γυναίκα γίνεται θήραμα και κυνηγός μαζί, προκειμένου να πετύχει τον σκοπό της

Η Γκρέις κατάφερε να επιβιώσει, αλλά τα βάσανα για εκείνη συνεχίζονται στο «Είσαι έτοιμος; 2», που διαρκεί περίπου μία ώρα και 40 λεπτά, μας μεταφέρει στο πρωινό μετά την εφιαλτική νύχτα που έζησε η πρωταγωνίστριά μας και μπορείτε να το δείτε στο «Disney+».

Στο σίκουελ της ταινίας τρόμου με πρωταγωνίστρια την Σαμάρα Γουίβινγκ, η Γκρέις αυτή την φορά έρχεται αντιμέτωπη με τέσσερις τρομερά πλούσιες οικογένειες που την θέλουν νεκρή πάση θυσία. Τώρα όμως δεν έχει να προστατέψει μόνο τον εαυτό της, αλλά και την αδελφή της, την Φέιθ, με την οποία έχουν να επικοινωνήσουν χρόνια και η «πληγή» που τις έχει αποξενώσει είναι ακόμα ανοικτή.

Η ταινία του Σαββατοκύριακου: To prequel του θρίλερ που πρέπει να παρακολουθήσεις

ταινία

ταινία

Την σκηνοθεσία, έχουν αναλάβει και πάλι οι Ματ Μπετινέλι-Όλπιν και Τάιλερ Τζιλέτ, ενώ μεταξύ άλλων στη ταινία πρωταγωνιστούν οι: Κάθριν Νιούτον, Σάρα Μισέλ Γκέλαρ, Σον Χατόσι και Ελάιτζα Γουντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δεν έχετε δει το πρώτο μέρος ή εάν θέλετε να φρεσκάρετε την μνήμη σας πριν παρακολουθήσετε το σίκουελ, το «Είσαι έτοιμος;» βρίσκεται επίσης στο «Disney+».

Δείτε το trailer

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ