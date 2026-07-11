Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Μία γυναίκα γίνεται θήραμα και κυνηγός μαζί, προκειμένου να πετύχει τον σκοπό της

Αν δεν σε ενοχλεί το αίμα και οι σκηνές που έχουν αρκετή βία στις ταινίες, και αυτό το Σαββατοκύριακο θες να δεις κάποια που να είναι τρόμου, να κυκλοφόρησε πρόσφατα, και να έχει μέσα της και το κομμάτι του υπερφυσικού, τότε αυτή που θα σου προτείνω ίσως να είναι μία πολύ καλή επιλογή για εσένα.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Οι περισσότεροι λένε ότι για τους ανθρώπους που αγαπάνε, θα έκαναν τα πάντα. Θα διακινδύνευαν ακόμα και τη ζωή τους, για να τους σώσουν. Μία γυναίκα που πριν από 10 χρόνια προσπάθησε να αποδράσει από το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε, αφήνοντας πίσω την μικρότερη αδελφή της, τώρα θα κάνει τα πάντα για να την σώσει.

Στο «Θα σε σκοτώσουν», το οποίο κυκλοφόρησε το 2026, και προσπαθεί να συνδυάσει τον τρόμο, με τη δράση, και την κωμωδία, η Έιζα Ριβς καταφέρνει να τρυπώσει σε ένα πολυτελές κτίριο του Μανχάταν, υποδυόμενη τη νέα καμαριέρα.

Η γυναίκα σοκάρεται όταν το πρώτο κιόλας βράδυ της διαμονής της, δέχεται βίαιη επίθεση από ενοίκους του κτιρίου. Μια δυσάρεστη έκπληξη όμως περιμένει και εκείνους που θέλουν το κακό της, καθώς η Έιζα δεν είναι ένα εύκολο θύμα, και θα κάνει τα πάντα για να πετύχει τον σκοπό της: Να σώσει την αδελφή της, Μαρία.

Η ταινία διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα και μπορείτε να την βρείτε στο «HBO Max». Τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει αναλάβει η Zazie Beetz, ενώ μαζί της είναι η Myha’la, η Patricia Arquette, ο Paterson Joseph, ο Tom Felton και η Heather Graham.

Ενώ δεν διαφέρει πολύ από άλλες τέτοιες ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει, το στοιχείο του υπερφυσικού δίνει το κάτι παραπάνω στην πλοκή.

Η ιστορία εκτυλίσσεται γρήγορα, από το πρώτο τέταρτο περίπου έχεις όσα στοιχεία χρειάζεσαι, και αν είσαι ένας απλός θαυμαστής των ταινιών τρόμου, που θες να περάσεις το βράδυ του Σαββάτου ή της Κυριακής σου βλέποντας ένα φιλμ που θα σε κρατήσει και δεν θα σε πάρει ο ύπνος ενώ παίζει στη τηλεόρασή σου, τότε είναι μία πολύ καλή επιλογή για εσένα.

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