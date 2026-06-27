Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Ένας χήρος πατέρας και οι κόρες του, προσπαθούν να σωθούν από έναν δαίμονα

Αυτό το Σαββατοκύριακο μπορείς να παρακολουθήσεις μια ταινία τρόμου, βασισμένη σε διήγημα του Στίβεν Κινγκ, η οποία κυκλοφόρησε το 2023 και είναι διαθέσιμη στο «Disney+». Ο «Μπαμπούλας» αφηγείται την ιστορία ενός χήρου ψυχίατρου, του Δρ. Χάρπερ, και των δύο κορών του, της Σέιντι και της Σόγιερ, οι οποίοι προσπαθούν να σωθούν από έναν δαίμονα που επιτίθεται στα πιο ευάλωτα μέλη της οικογένειας.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία ταινία τρόμου, βασισμένη σε διήγημα του Στίβεν Κινγκ, αποτελεί την ιδανική λύση για ένα βράδυ Σαββάτου ή Κυριακής.
  • Η ταινία «Ο Μπαμπούλας», διαθέσιμη στο «Disney+», παρακολουθεί τον χήρο ψυχίατρο Δρ. Χάρπερ και τις δύο του κόρες, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με έναν δαίμονα που επιτίθεται στα πιο ευάλωτα μέλη της οικογένειας.
  • Ενώ δεν είναι υπερβολικά τρομακτική, η ταινία καταφέρνει να είναι τόσο σκοτεινή όσο χρειάζεται, για να την απολαύσουν τόσο οι λάτρεις του είδους όσο και εκείνοι που δεν είναι φανατικοί των ταινιών τρόμου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το να έρθουν οι φίλοι σου στο σπίτι και να δείτε μία ωραία ταινία τρόμου, τρώγοντας πίτσα ή παγωτό και πίνοντας κάτι δροσιστικό, είναι ενδεχομένως η ιδανική λύση για ένα βράδυ Σαββάτου ή Κυριακής, το καλοκαίρι. Πόσο μάλλον, αν αυτή βασίζεται σε μία από τις ιστορίες του Στίβεν Κινγκ.

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Πολλά μικρά παιδιά φοβούνται τους μπαμπούλες. Το κάθε ένα, έχει τον χειρότερο εφιάλτη του στο μυαλό του με διαφορετικό τρόπο. Αν σε κάτι συμφωνεί όμως η πλειοψηφία, είναι πως τα τρομακτικά αυτά πλάσματα κρύβονται είτε μέσα σε ντουλάπες είτε κάτω από κρεβάτια και κάνουν την εμφάνισή τους τη νύχτα.

Μάλιστα, οι περισσότεροι μικροί μας φίλοι θέλουν να έχουν στο δωμάτιό τους κάποιο φωτάκι, καθώς τα τέρατα φαίνεται πως δεν μπορούν να αντέξουν το φως.

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Από ιστορία του Στίβεν Κινγκ σε μία πολύ καλή ταινία τρόμου

Το 2023, μία ταινία τρόμου διάρκειας μιας ώρας και 40 λεπτών, η οποία βασίζεται σε διήγημα του Στίβεν Κινγκ, θα μιλούσε για τους μπαμπούλες.

Ο «Μπαμπούλας», τον οποίο μπορείς να απολαύσεις στο «Disney+», σε βάζει μέσα στο σπίτι του Δρ. Χάρπερ, ενός ψυχίατρου που πρόσφατα βίωσε την απώλεια της συζύγου του.

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Ο Δρ. Χάρπερ, προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, προκειμένου να μεγαλώσει τις δύο κόρες του, την έφηβη Σέιντι, και την μικρότερη Σόγιερ.

Η τριμελής πλέον οικογένεια θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν θανάσιμο κίνδυνο, όταν ένας απελπισμένος άνδρας θα μπει μέσα στο σπίτι τους, φέρνοντας μαζί του και έναν μπαμπούλα. Ένα δαίμονα, ο οποίος επιτίθεται στα πιο ευάλωτα μέλη της οικογένειας.

Η Σέιντι, την οποία υποδύεται η Σόφι Θάτσερ, θα αντιμετωπίσει με θάρρος τον μπαμπούλα, θέλοντας να προστατέψει την μικρή της αδελφή, τον ρόλο της οποίας ανέλαβε η Βίβιεν Λάιρα Μπλερ, και τον πατέρα της, στον ρόλο αυτό βλέπουμε τον Κρις Μεσίνα. 

Ενώ δεν είναι υπερβολικά τρομακτική, η ταινία καταφέρνει να είναι τόσο σκοτεινή όσο χρειάζεται, για να μπορείς να την απολαύσεις χωρίς να σε ταράζει άσκοπα ανά δύο λεπτά.

Θα μπορούσαν δηλαδή να την απολαύσουν και όσοι είναι φαν του είδους, αλλά και όσοι δεν τρελαίνονται από την χαρά τους όταν η πλειοψηφία μιας παρέας αποφασίζει πως θα παρακολουθήσουν μία ταινία τρόμου.

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