Θάνος Καλλίρης: «Είμαι ο “βασιλιάς Τζούλιαν” στη “Μαδαγασκάρη”» – Η ιστορία πίσω από τη μοναδική προφορά

Στο «Πρωίαν σε είδον», με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, ήταν καλεσμένος ο Θάνος Καλλίρης το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, στη συνέντευξή του μίλησε και για τον ρόλο του ως «βασιλιάς Τζούλιαν» στην επιτυχημένη σειρά ταινιών κινουμένων σχεδίων «Μαδαγασκάρη».

Συγκεκριμένα, ο Θάνος Καλλίρης ανέφερε πως: «Είμαι ο “βασιλιάς Τζούλιαν” στη “Μαδαγασκάρη”. Έκανα τις τρεις μεγάλες ταινίες. Έκανα στο στούντιο που δούλευα και τις μουσικές μου, κάποια άλλα πράγματα με μεταγλωττίσεις, όχι τόσο γνωστά, παιδικά, που έκανα και εγώ κάποιες φωνές, και έκανα και μουσική διδασκαλία».

«Έχοντας εκεί αυτή την σχέση, κατάλαβαν ότι είμαι μίμος, χιουμορίστας, και ότι μπορώ να κάνω φωνές, και μου είπαν ότι υπάρχει μία καινούργια ταινία που έρχεται, που τον χαρακτήρα αυτόν τον κάνει ο Σάσα Μπάρον Κοέν.

Μου το έδειξαν και μου πρότειναν να το κάνω και δέχτηκα. Εντωμεταξύ ο Σάσα Μπάρον Κοέν είχε μία προφορά του μετανάστη Ινδού στην Αγγλία, που εμείς δεν έχουμε την αντίστοιχη. Οπότε εγώ προσπαθώντας να πάω σε αυτή την φωνή, πήγα πιο προς τον Ταμτάκο, και το λάτρεψαν οι ξένοι», εξήγησε στη συνέχεια.

Ακόμα, ο Θάνος Καλλίρης είπε ότι: «Τα παιδιά μου το ξέρουν. Πάρα πολύς κόσμος με έχει βάλει κατά καιρούς, να τους ηχογραφώ μηνύματα για να το έχουν στο κινητό τους».