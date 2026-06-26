Νίκος Γκέλια: «Δεν με αφορά η δημοσιότητα που πήρε ο χωρισμός μου»

Ο ηθοποιός Νίκος Γκέλια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» την Παρασκευή 26 Ιουνίου, όπου μίλησε για τον χωρισμό του. Δήλωσε ότι δεν τον αφορά η δημοσιότητα που πήρε ο χωρισμός του και ότι επικεντρώνεται πλήρως στον ρόλο του πατέρα. Εξήγησε επίσης ότι η απόφαση του χωρισμού κοινοποιήθηκε στο παιδί τους με συζήτηση και τη βοήθεια ειδικού.

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Νίκος Γκέλια
Φωτογραφία: Instagram/nikosgelia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Γκέλια, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno», αναφέρθηκε στον χωρισμό του.
  • «Δεν με αφορά η δημοσιότητα που πήρε ο χωρισμός μου και δεν ξέρω ποιον αφορά», δήλωσε ο ηθοποιός, τονίζοντας ότι σε εκείνον «δεν άλλαξε κάτι στη ζωή μου».
  • Αποκάλυψε επίσης πως την απόφαση να χωρίσουν με την πρώην σύζυγό του, την πέρασαν στο παιδί «με κουβέντα και με τη βοήθεια ενός ειδικού».

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Στο «Buongiorno» παραχώρησε συνέντευξη ο Νίκος Γκέλια, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου. Ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, αναφέρθηκε και στον χωρισμό του.

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Σε ερώτηση για το πώς είναι η ζωή του μετά τον χωρισμό του, ο Νίκος Γκέλια απάντησε: «Να σου πω την αλήθεια δεν το έχω ζήσει σαν single. Το ζω σαν πατέρας πάρα πολύ, γιατί έχω επικεντρωθεί πάνω στο παιδί και έχω το μυαλό μου εκεί. Και επειδή δουλεύω πάρα πολύ, δεν υπάρχει αυτό του τύπου “α, πάω να κάνω ζωάρα, πάω να κάνω αυτό”».

Συνεχίζοντας, ο ταλαντούχος ηθοποιός εξήγησε πως: «Δεν με αφορά η δημοσιότητα που πήρε ο χωρισμός μου και δεν ξέρω ποιον αφορά. Προφανώς ο καθένας θέλει να κάνει τη δουλειά του και λέει “α, εφόσον συνέβη αυτό, να βγει προς τα έξω”. Ας βγει, αλλά σε εμένα δεν άλλαξε κάτι στη ζωή μου».

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«Την απόφαση να χωρίσουμε με την πρώην σύζυγό μου, την περάσαμε στο παιδί με κουβέντα και με τη βοήθεια ενός ειδικού. Ακολουθείς την πεπατημένη για όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη», σημείωσε.

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