Νίκος Γκέλια: «Δεν με αφορά η δημοσιότητα που πήρε ο χωρισμός μου»

Στο «Buongiorno» παραχώρησε συνέντευξη ο Νίκος Γκέλια, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου. Ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, αναφέρθηκε και στον χωρισμό του.

Σε ερώτηση για το πώς είναι η ζωή του μετά τον χωρισμό του, ο Νίκος Γκέλια απάντησε: «Να σου πω την αλήθεια δεν το έχω ζήσει σαν single. Το ζω σαν πατέρας πάρα πολύ, γιατί έχω επικεντρωθεί πάνω στο παιδί και έχω το μυαλό μου εκεί. Και επειδή δουλεύω πάρα πολύ, δεν υπάρχει αυτό του τύπου “α, πάω να κάνω ζωάρα, πάω να κάνω αυτό”».

Συνεχίζοντας, ο ταλαντούχος ηθοποιός εξήγησε πως: «Δεν με αφορά η δημοσιότητα που πήρε ο χωρισμός μου και δεν ξέρω ποιον αφορά. Προφανώς ο καθένας θέλει να κάνει τη δουλειά του και λέει “α, εφόσον συνέβη αυτό, να βγει προς τα έξω”. Ας βγει, αλλά σε εμένα δεν άλλαξε κάτι στη ζωή μου».

«Την απόφαση να χωρίσουμε με την πρώην σύζυγό μου, την περάσαμε στο παιδί με κουβέντα και με τη βοήθεια ενός ειδικού. Ακολουθείς την πεπατημένη για όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη», σημείωσε.