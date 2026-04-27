Νίκος Γκέλια: «Η στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα ήταν πολύ κομβικό κομμάτι»

Ελένη Φλισκουνάκη

Νίκος Γκέλια
Φωτογραφία: Instagram/nikosgelia

Ο Νίκος Γκέλια έδωσε συνέντευξη στο «Breakfast@Star» με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη στιγμή που έφυγε από την Αλβανία και ήρθε στην Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε ως ένα «πολύ κομβικό κομμάτι». Επιπλέον, αναφέρθηκε στην κόρη του, δηλώνοντας ότι είναι η «κινητήριος δύναμή  μου».

Σε ερώτηση για το ποια στιγμή νιώθει ότι ήταν το σημείο μηδέν, που άλλαξε οριστικά τη ζωή του, ο Νίκος Γκέλια απάντησε: «Η στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα. Ήταν πολύ κομβικό κομμάτι, γιατί φεύγεις από μία άλλη ζωή στην Αλβανία, και έρχεσαι στην Ελλάδα να αποκτήσεις σαν παιδί άλλα εφόδια, άλλους φίλους, άλλες γειτονιές, και άλλη παιδεία.

Νομίζω ότι το δεύτερο κομβικό σημείο είναι η επιλογή του να ασχοληθώ με την υποκριτική. Στο παιδί εκείνο, του τότε, θα του έλεγα να μην αφήσει ποτέ αυτή τη ζέση που έχει για τη δουλειά, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα». 

Η εξομολόγηση για την κόρη του

Μιλώντας για την κόρη του, ο ηθοποιός ανέφερε πως: «Η κόρη μου είναι η κινητήριος δύναμή μου πλέον στη ζωή μου. Εγώ είχα παντελή έλλειψη φόβου στη ζωή μου γενικότερα, για το οτιδήποτε. Τώρα πλέον το σκέφτομαι και λέω “κάτσε, περίμενε, μην την πάρεις έτσι αυτή τη στροφή, πήγαινε λίγο πιο σιγά”.

Ναι, είναι το κομμάτι το οποίο μου προκαλεί τη μεγαλύτερη αγωνία πλέον και φόβο. Γιατί άμα λείψω εγώ, το παιδάκι μου τι θα γίνει;». 

