Αντώνης Ρέμος: «Δεν είπαμε ότι τελειώνουμε και φεύγουμε από το τραγούδι, κάνουμε ένα βήμα πίσω»

«Εδώ θα είμαστε πάντα, δεν είπαμε ότι τελειώνουμε και φεύγουμε από το τραγούδι. Λίγο έτσι, να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να ανασυνταχτούμε λίγο, να βρούμε λίγο τα πατήματά μας» δήλωσε στο ΟΡΕΝ ο Αντώνης Ρέμος.

Αναφερόμενος στη συναυλία που θα κάνει στη Θεσσαλονίκη σχολίασε πως «χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει αυτή η συναυλία και ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς».

«Ήρθε η ώρα μετά από πολλά χρόνια να ξανακάνουμε ένα ωραίο act, γιατί αγαπάμε το Mad. Άλλωστε είμαστε από τα πρώτα χρόνια του Mad και είναι μια γιορτή που θεωρώ ότι κι εγώ έχω συμβάλει από τα πρώτα της βήματα» δήλωσε στη συνέχεια.

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