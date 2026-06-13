Αντώνης Ρέμος: «Δεν είπαμε ότι τελειώνουμε και φεύγουμε από το τραγούδι, κάνουμε ένα βήμα πίσω»

Ο Αντώνης Ρέμος δήλωσε στο ΟΡΕΝ ότι δεν αποχωρεί από το τραγούδι, αλλά κάνει ένα βήμα πίσω για να ανασυνταχθεί. Εξέφρασε τη χαρά του για μια επερχόμενη συναυλία στη Θεσσαλονίκη και την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με το Mad, στο οποίο έχει συμβάλει από τα πρώτα του βήματα.

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Αντώνης Ρέμος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αντώνης Ρέμος ξεκαθάρισε στο ΟΡΕΝ: «Δεν είπαμε ότι τελειώνουμε και φεύγουμε από το τραγούδι, κάνουμε ένα βήμα πίσω» για να ανασυνταχθεί.
  • Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη συναυλία που θα κάνει στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας: «χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει αυτή η συναυλία και ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς».
  • Σχετικά με την εμφάνισή του στο Mad, δήλωσε πως «Ήρθε η ώρα μετά από πολλά χρόνια να ξανακάνουμε ένα ωραίο act, γιατί αγαπάμε το Mad».

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«Εδώ θα είμαστε πάντα, δεν είπαμε ότι τελειώνουμε και φεύγουμε από το τραγούδι. Λίγο έτσι, να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να ανασυνταχτούμε λίγο, να βρούμε λίγο τα πατήματά μας» δήλωσε στο ΟΡΕΝ ο Αντώνης Ρέμος. 

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Αναφερόμενος στη συναυλία που θα κάνει στη Θεσσαλονίκη σχολίασε πως «χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει αυτή η συναυλία και ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς».

«Ήρθε η ώρα μετά από πολλά χρόνια να ξανακάνουμε ένα ωραίο act, γιατί αγαπάμε το Mad. Άλλωστε είμαστε από τα πρώτα χρόνια του Mad και είναι μια γιορτή που θεωρώ ότι κι εγώ έχω συμβάλει από τα πρώτα της βήματα» δήλωσε στη συνέχεια.

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