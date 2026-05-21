Αντώνης Ρέμος: Η τρυφερή ανάρτηση για την ονομαστική γιορτή της μητέρας και της κόρης του

Την σημερινή (21/5) ημέρα γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα και Ελένη. Ο Αντώνης Ρέμος, την Πέμπτη 21 Μαΐου πραγματοποίησε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, στην οποία πρωταγωνιστούν η μητέρα του και η κόρη του.

Συγκεκριμένα, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, με την αξιοθαύμαστη πορεία στον χώρο της μουσικής στην Ελλάδα, δημοσίευσε με την μορφή του Instagram story, μία κοινή φωτογραφία της μητέρας του και της κόρης του, προκειμένου να τους ευχηθεί και δημοσίως για την γιορτή τους.

Στο τρυφερό στιγμιότυπο, η κόρη του επιτυχημένου ερμηνευτή, δίνει ένα πολύ γλυκό φιλί στο μάγουλο της γιαγιάς της.

«Χρόνια πολλά στις μάνες, τα παιδιά, τους φίλους, στα αγαπημένα πρόσωπα που γιορτάζουν σήμερα», αναφέρει ο Αντώνης Ρέμος στο story του, στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Την ανάρτησή του, έχει συνοδεύσει με το τραγούδι του «Χρόνια πολλά».