Αντώνης Ρέμος: «Νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι» – Η ανακοίνωση του ερμηνευτή

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Αντώνης Ρέμος

Ο Αντώνης Ρέμος την Τρίτη 28 Απριλίου, έκανε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram. Ο καταξιωμένος ερμηνευτής, με την μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον κόσμο του ελληνικού πενταγράμμου, στο post του κοινοποίησε ένα βίντεο. Απευθυνόμενος στο κοινό του, ο αγαπημένος καλλιτέχνης έκανε γνωστή την απόφασή του, τον χειμώνα που μας έρχεται να ξεκουραστεί.

Γιώργος Θεοφάνους: «Δεν μου άρεσε αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος εκείνη τη μέρα για τη Μαρινέλλα»

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Αντώνης Ρέμος αναφέρει ότι: «Φιλαράκια μου καλησπέρα. Μόλις ολοκληρώσαμε τις εμφανίσεις μας στο NOX. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα βράδια που κάναμε παρέα, που ζήσαμε παρέα. Φέτος, και όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία πέντε χρόνια στο NOX.

Το NOX, που είναι ένας χώρος που τον δημιουργήσαμε μαζί, παρέα, ο Ηλίας Μαροσούλης, ο Άγγελος Κοταρίδης, εγώ και όλοι εσείς που ζήσαμε όλα αυτά τα υπέροχα βράδια. Μαζί με τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συναδέλφους που τραγουδήσαμε παρέα».

Αντώνης Ρέμος: Ραγίζει καρδιές το «αντίο» του στη Μαρινέλλα – «Θα σε αγαπώ για πάντα, καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου»

«Κλείνει για εμένα ένας κύκλος φέτος, γιατί το χειμώνα που μας έρχεται νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Το ραντεβού μας όμως το μεγάλο, θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», συνεχίζει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί παραμιλάμε στον ύπνο μας; Πότε πρέπει να δούμε γιατρό

1ο Εθνικό Forum για τη Νόσο Πάρκινσον: Στο επίκεντρο η εθνική στρατηγική και η ποιότητα ζωής των ασθενών

Έρχεται βοηθός τεχνητής νοημοσύνης για την καθοδήγηση των ΜμΕ σε θέματα ρύθμισης οφειλών

«Βόμβα»: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ – «Τα στρατηγικά αποθέματα του αργού πετρελαίου εξαντλούνται σε ...

Apple: 6 ρυθμίσεις του macOS για να κάνετε ακόμη πιο αποδοτικό τον υπολογιστή σας

Τα 4 ζώδια που πρέπει να σταματήσουν να ζουν μόνο στο «τώρα»
περισσότερα
18:40 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Δημήτρης Μακαλιάς για Αντιγόνη Ψυχράμη: «Η είσοδος ενός παιδιού δεν θέλαμε να ταράξει τη δική μας σχέση»

Στον καναπέ της εκπομπής «Super Κατερίνα» κάθισε την Τρίτη 28 Απριλίου ο Δημήτρης Μακαλιάς. Ο ...
16:38 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Σταματίνα Τσιμτσιλή για Φαίη Σκορδά: «Είναι πολύ ερωτευμένη, ένιωθε έτοιμη γι’ αυτή την επίσημη εμφάνιση»

Μία κοινή δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, πραγματοποίησε η Φαίη Σκ...
09:55 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Φαίη Σκορδά: Τι είπε για τη δημόσια εμφάνιση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρσι μαζί ήμασταν εκεί»

Η Φαίη Σκορδά έκανε το απόγευμα της Δευτέρας (27/4) την κοινή δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό...
08:28 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Δεν είμαι μίζερος, θέλω να είμαι ελεύθερος και να κοιτάζω τη ζωή με χαμόγελο – Δεν με ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι»

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλί...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς