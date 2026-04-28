Αντώνης Ρέμος: «Νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι» – Η ανακοίνωση του ερμηνευτή

Ο Αντώνης Ρέμος την Τρίτη 28 Απριλίου, έκανε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram. Ο καταξιωμένος ερμηνευτής, με την μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον κόσμο του ελληνικού πενταγράμμου, στο post του κοινοποίησε ένα βίντεο. Απευθυνόμενος στο κοινό του, ο αγαπημένος καλλιτέχνης έκανε γνωστή την απόφασή του, τον χειμώνα που μας έρχεται να ξεκουραστεί.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Αντώνης Ρέμος αναφέρει ότι: «Φιλαράκια μου καλησπέρα. Μόλις ολοκληρώσαμε τις εμφανίσεις μας στο NOX. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα βράδια που κάναμε παρέα, που ζήσαμε παρέα. Φέτος, και όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία πέντε χρόνια στο NOX.

Το NOX, που είναι ένας χώρος που τον δημιουργήσαμε μαζί, παρέα, ο Ηλίας Μαροσούλης, ο Άγγελος Κοταρίδης, εγώ και όλοι εσείς που ζήσαμε όλα αυτά τα υπέροχα βράδια. Μαζί με τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συναδέλφους που τραγουδήσαμε παρέα».

«Κλείνει για εμένα ένας κύκλος φέτος, γιατί το χειμώνα που μας έρχεται νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Το ραντεβού μας όμως το μεγάλο, θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», συνεχίζει.