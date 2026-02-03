Αντώνης Ρέμος: Αποκάλυψε την περιπέτεια της υγείας της μητέρας του – «Την έχω και εγώ στο νοσοκομείο»

  • Ο Αντώνης Ρέμος είχε συγκινητική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, θέλοντας να του σταθεί μετά την απώλεια της μητέρας του.
  • Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως η δική του μητέρα νοσηλεύεται αυτές τις ημέρες, δηλώνοντας: «Εγώ τη δική μου την έχω στο νοσοκομείο. Και η δική μου ταλαιπωρείται πάρα πολύ».
  • Μίλησε για την απώλεια των γονέων, περιγράφοντάς την ως «κομβική στιγμή», και μοιράστηκε την ευχή της μητέρας του: «Η ευχή της μάνας μου είναι να φεύγουμε με τη σειρά. Να μη χαλάει η σειρά».
Αντώνης Ρέμος: Αποκάλυψε την περιπέτεια της υγείας της μητέρας του – «Την έχω και εγώ στο νοσοκομείο»

Συγκινητική ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το πρωί της Δευτέρας, 2 Φεβρουαρίου, ο Αντώνης Ρέμος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής του παρουσιαστή. Ο γνωστός τραγουδιστής, που συνδέεται με χρόνια φιλία με τον Γρηγόρη, θέλησε να του σταθεί σε μια δύσκολη προσωπική στιγμή, μετά την απώλεια της μητέρας του.

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε με λόγια καρδιάς στον καλό του φίλο, προσπαθώντας να του δώσει δύναμη και κουράγιο μέσα από την εμπειρία που και ο ίδιος ζει αυτό το διάστημα. «Η ευχή της μάνας μου είναι να φεύγουμε με τη σειρά. Να μη χαλάει η σειρά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής συνέχισε λέγοντας: «Όταν αποχωρίζεσαι τους γονείς σου, είναι η στιγμή που ορφανεύεις πραγματικά. Και είναι μια στιγμή κομβική στη ζωή μας».

Ο Αντώνης Ρέμος αποκάλυψε επίσης ότι η μητέρα του νοσηλεύεται αυτές τις ημέρες, προσθέτοντας: «Εγώ τη δική μου την έχω στο νοσοκομείο. Και η δική μου ταλαιπωρείται πάρα πολύ».

