Επστάιν: Η συνομιλία του με την Αριάν Ντε Ρότσιλντ για τον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη – Τι έλεγε για την Ελλάδα

Καθώς οι ερευνητές έχουν βυθιστεί στα εκατομμύρια των αρχείων από την υπόθεση Επστάιν που έδωσε στην δημοσιότητα την Παρασκευή, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο φως της δημοσιότητας έρχονται συνεχώς νέα έγγραφα και στοιχεία για τις σχέσεις του νεκρού πια καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα επιχειρηματία με μεγαλοσχήμονες από όλον τον κόσμο.

Όπως φαίνεται και τις επόμενες ημέρες θα έρχονται στο φως τέτοια στοιχεία, καθώς θα συνεχίζεται ηέρευνα στα αποδεσμεμένα αρχεία.

Ωστόσο εντύπωση προκαλεί σήμερα η αποκάλυψη ότι ο Τζέφρι Επστάιν, στις επαφές που είχε με την επικεφαλής του ομίλου Edmond de Rothschild Group, την Αριάν Ντε Ρότσιλντ, το 2015 συζητούσε την πολιτική οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, όπως και τις κινήσεις του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Σε ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φαίνεται ότι το καλοκαίρι του 2015, ο Επστάιν είχε πολλές συνομιλίες με πολλούς.

Αλλά στα μηνύματα με τον Εσπτάιν η Αριάν ντε Ρότσιλντ γράφει: «Ακούγεται έντονα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε “το κεφάλι¨” του Γιάνη Βαρουφάκη και το πήρε. Η αντικατάσταση από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ευκλείδη Τσακαλώτο θεωρείται δεδομένη.

Η κίνηση αυτή δίνει στον Τσίπρα πολιτικό χρόνο και αλλάζει το κλίμα απέναντι στους εταίρους, χωρίς να αλλάζει άμεσα το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Αύριο συγκαλείται Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης και στις Βρυξέλλες καλλιεργείται η προσδοκία ότι εκεί θα αναζητηθεί λύση – έστω προσωρινή. Το διακύβευμα παραμένει αν ο χρόνος που κερδίζεται αρκεί για να μεταφραστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος σε συμφωνία και όχι σε αδιέξοδο», γράφει η επικεφαλής του μεγάλου ομίλου.

Ο Επστάιν απαντά: «Η παραίτηση του Έλληνα υπουργού παρουσιάζει στην Ελλάδα ένα πιο σκληρό πρόβλημα, όχι ένα ευκολότερο. Τώρα θα τους ζητηθεί να έρθουν με λύση. Όχι με προτάσεις. Τώρα την έχουν πραγματικά γ@@@σει».