Βρετανία: Βαρύ πλήγμα για τον Στάρμερ στις τοπικές εκλογές – Μεγάλες απώλειες για τους Εργατικούς και άνοδος του Reform

Το Εργατικό Κόμμα του Κιρ Στάρμερ υπέστη βαριές απώλειες στις τοπικές εκλογές, αναδεικνύοντας το βάθος της οργής των ψηφοφόρων προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό και ενισχύοντας τις αμφιβολίες για το μέλλον του, μόλις δύο χρόνια μετά τη σαρωτική νίκη του στις εθνικές εκλογές.

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Εργατικοί χάνουν δημοτικούς συμβούλους στα παραδοσιακά τους προπύργια στον Βορρά, με το κόμμα «Reform UK» του Νάιτζελ Φάρατζ να αναδεικνύεται στον μεγάλο νικητή της αναμέτρησης.

Κατάρρευση

Η κλίμακα της εκλογικής πρόκλησης για τους Εργατικούς αποτυπώνεται στην απώλεια ελέγχου περιοχών που κατείχαν για δεκαετίες.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Τάμσαϊντ στο ευρύτερο Μάντσεστερ, όπου το κόμμα έχασε τον έλεγχο του συμβουλίου για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια, καθώς το Reform κέρδισε και τις 14 έδρες που υπερασπίζονταν οι Εργατικοί.

Ανάλογη εικόνα παρατηρήθηκε στο Γουίγκαν, όπου χάθηκαν και οι 20 έδρες, καθώς και στο Σάλφορντ.

Η Ρεμπέκα Λονγκ-Μπέιλι, βουλευτής των Εργατικών στο Σάλφορντ, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «Ψυχοφθόρα».

Ο Τζον Κέρτις, ο πλέον σεβαστός δημοσκόπος της Βρετανίας, σχολίασε την κατάσταση σημειώνοντας πως «Η εικόνα είναι σχεδόν τόσο κακή όσο αναμενόταν για τους Εργατικούς, ή και χειρότερη».

Η άνοδος του Reform

Ο Νάιτζελ Φάρατζ πανηγύρισε τα αποτελέσματα, καθώς το κόμμα Reform UK κέρδισε περισσότερες από 300 έδρες δημοτικών συμβούλων στην Αγγλία, ενώ αναμένεται να αποτελέσει την κύρια αντιπολίτευση σε Σκωτία και Ουαλία.

Ο Φάρατζ δήλωσε ότι τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν μια «ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική».

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το παραδοσιακό δικομματικό σύστημα της Βρετανίας διασπάται σε μια πολυκομματική δημοκρατία.

Οι Εργατικοί και οι Συντηρητικοί χάνουν ψήφους προς το Reform από τα δεξιά και προς το Κόμμα των Πρασίνων από τα αριστερά, ενώ τα εθνικιστικά κόμματα αναμένεται να επικρατήσουν σε Σκωτία και Ουαλία.

Πιέσεις για παραίτηση και εσωκομματικοί τριγμοί

Παρά τη δεινή θέση του Στάρμερ, οι σύμμαχοί του έσπευσαν να τον στηρίξουν, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι η ώρα για αμφισβήτηση της ηγεσίας.

Ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε στο Times Radio ότι το τελευταίο πράγμα που θέλουν οι ψηφοφόροι είναι «το πιθανό χάος μιας εκλογής ηγεσίας».

«Πιστεύω ότι μπορεί ακόμα να αποδώσει, μπορεί ακόμα να το ανατρέψει», πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι επικριτές του Στάρμερ επισημαίνουν τις πολυάριθμες υπαναχωρήσεις σε πολιτικές επιλογές και την αμφιλεγόμενη απόφαση διορισμού του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ, ο οποίος απολύθηκε εννέα μήνες αργότερα λόγω των διασυνδέσεών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Παρά τις φήμες ότι ο Εντ Μίλιμπαντ συμβούλευσε τον Βρετανό Πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, η ομάδα του Μίλιμπαντ διέψευσε το σχετικό ρεπορτάζ των Times.

Με πληροφορίες από: Reuters, Guardian