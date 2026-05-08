Πήγε στο νοσοκομείο με δύσπνοια και της έδωσαν μάσκα οξυγόνου «συνδεδεμένη στο… πουθενά» – Πέθανε επειδή πίστευαν ότι «είναι υπερβολική»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

clarissa street Κλαρίσα Στριτ

Από πνευμονική εμβολή έχασε τη ζωή της μια 24χρονη απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, αφού το ιατρικό προσωπικό βρετανικού νοσοκομείου υπέθεσε λανθασμένα ότι «υπερβάλει» και της έδωσε μια μάσκα οξυγόνου που δεν ήταν κάπου συνδεδεμένη.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έρευνα που ξεκίνησε την Τετάρτη στο Rochdale, η Κλαρίσα Στρίτ πέθανε στο Νοσοκομείο Royal Oldham στις 14 Αυγούστου 2024, έχοντας περάσει πάνω από μία ώρα σε έναν διάδρομο χωρίς την απαραίτητη φροντίδα.

Η άτυχη κοπέλα έφτασε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο το βράδυ της 13ης Αυγούστου, έχοντας δύσπνοια.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αποκαλύφθηκε ότι ένας διασώστης υπέδειξε στο προσωπικό διαλογής πως η Στρίτ «υπερέβαλλε και πάθαινε κρίση πανικού».

«Μάσκα οξυγόνου συνδεδεμένη στο πουθενά»

Η νοσηλεύτρια Μισέλ Νιλ, που είχε αναλάβει τη διαλογή εκείνο το βράδυ, παραδέχθηκε ότι έδωσε στην 24χρονη μια μάσκα οξυγόνου που δεν ήταν συνδεδεμένη με παροχή, προκειμένου να «ρυθμίσει την αναπνοή της».

«Δεν γνωρίζω γιατί της έδωσα μια αποσυνδεδεμένη μάσκα και αποδέχομαι ότι δεν έπρεπε να το έχω κάνει», δήλωσε.

Παρά τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα και τους υψηλούς καρδιακούς παλμούς, η 24χρονη παρέμεινε σε έναν διάδρομο για περίπου μία ώρα.

Η νοσηλεύτρια Νιλ πρόσθεσε πως μια ανώτερη συνάδελφός της πρότεινε να παραμείνει εκεί η ασθενής για παρακολούθηση, λέγοντας: «Είναι νέα, οπότε απλώς θα την έχουμε υπόψη μας».

Η Νιλ συμπλήρωσε στην κατάθεσή της πως, «Κανονικά θα έπρεπε να το αμφισβητήσω, αλλά η Κλαρίσα μου μιλούσε. Μπορούσε να μου μιλήσει με ολοκληρωμένες προτάσεις».

«Ήταν σε θέση να μου μιλήσει και μου είπε ότι είχε πάει διακοπές στα Κανάρια Νησιά. Επέστρεψα στην Κλαρίσα στον διάδρομο και τη ρώτησα αν [η μάσκα οξυγόνου] τη βοήθησε και είπε “ναι”», περιέγραψε.

Η τραγική κατάληξη

Η Κλαρίσα Στρίτ είχε ιστορικό πνευμονικής εμβολής και εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΒΦ) από το 2017, για τα οποία λάμβανε κατά διαστήματα αντιπηκτική αγωγή.

Αν και οι ειδικοί κατέθεσαν πως δεν υπήρχε ιατρική ένδειξη για μακροχρόνια αγωγή βάσει των κατευθυντήριων γραμμών, αναγνωρίστηκε πως «εκ των υστέρων» μια παραπομπή σε αιματολόγο θα μπορούσε να είχε βοηθήσει.

Η κατάσταση της 24χρονης επιδεινώθηκε ραγδαία και τελικά μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), όπου άφησε την τελευταία της πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Αυγούστου.

Η οικογένειά της, που θρηνεί μια «ταλαντούχα, δημιουργική και εξωστρεφή γυναίκα», περιμένει την ολοκλήρωση της έρευνας την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.

Με πληροφορίες από: Daily Mail

