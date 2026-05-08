Ινδονησία: Τρεις πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους και 10 αγνοούνται έπειτα από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο

Τρεις πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους και 10 αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο, στο νησί Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, το οποίο εκτόξευσε ένα σύννεφο τέφρας σε ύψος περίπου 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Υπάρχουν τρεις νεκροί: δύο αλλοδαποί και ένας κάτοικος του Τερνάτε [ενός νησιού στην ανατολική Ινδονησία]», δήλωσε στο Kompas TV ο Έρλιχσον Πασαρίμπου, αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής North Halmahera.

Επτά άνθρωποι είχαν κατέβει με ασφάλεια, είπε ο Έρλιχσον, αλλά 10 ακόμη αγνοούνται σε μια περιοχή που κηρύχθηκε απαγορευμένη για τους επισκέπτες τον περασμένο μήνα, αφού οι επιστήμονες παρατήρησαν αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Ινδονησίας (BNPB), πέντε ορειβάτες τραυματίστηκαν στην έκρηξη την Παρασκευή.

«Οι κοινές ομάδες της περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών και της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να διεξάγουν έρευνες και εκκενώσεις ορειβατών στην ορεινή περιοχή καθώς αυξάνεται η ηφαιστειακή δραστηριότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος, Abdul Muhari.