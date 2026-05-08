Κηφισιά: Στη φυλακή ο διανομέας που πετούσε πέτρες σε πολίτες – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Κηφισιά, επιθέσεις, πέτρες, διανομέας

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε έξι περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τραυματίζοντας κάποια από τα θύματα του.

Ο 28χρονος απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για πέντε πλημμελήματα.

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από το Πακιστάν, φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι πετούσε πέτρες καθώς θύμωνε από τον απαξιωτικό τρόπο που τον αντιμετώπιζαν κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ηλεκτρικό πατίνι: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση της υγείας του 12χρονου

Έχετε πονοκέφαλο μετά τη δουλειά; Πώς θα προστατευτούμε από το εργασιακό στρες που «μένει» στο σώμα σας

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι και πώς μπορούν να εξοφλήσουν τη μέγιστη έκπτωση του 4% στον φόρο εισοδήματος

Πετρέλαιο: Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του brent- Ποια είναι η νέα εικόνα για την προσφορά του σύμφωνα με τους αν...

Κινητά qubits σε chip: Ένα βήμα πιο κοντά στους κβαντικούς υπολογιστές καθημερινής χρήσης

Ιονίζουσα ακτινοβολία: Ο «αόρατος εχθρός» των κβαντικών υπολογιστών και η λύση της Google
περισσότερα
11:05 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Ομόνοια: Εμπρηστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 8 Μαΐου 2026 σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕ...
08:49 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, προβλήματα στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται για ακόμη μία ημέρα Αττική, με την κίνηση να είναι αυξημένη...
08:34 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: «Ήμουν πλέον ένας τρελός» – Αναλυτικά όσα υποστήριξαν στις απολογίες τους ο 54χρονος και η σύζυγός του

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα και η 5...
08:12 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Λευκάδα: Μυστήριο με το θαλάσσιο drone που εντόπισαν ψαράδες – Εξετάζεται αν συνδέεται με την Ουκρανία

Ένα μυστήριο είναι σε εξέλιξη στη Λευκάδα, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (7/5) ψαράδες εντόπισ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή