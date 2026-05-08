Νεκρό αρκουδάκι στην Εγνατία Οδό – Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ

Ένα αρσενικό αρκουδάκι περίπου 1,5 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο, στον άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής στην Εγνατία Οδό στη Δυτική Μακεδονία, το βράδυ της Πέμπτης.

Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» ενημερώθηκε για το περιστατικό από το προσωπικό της διαχειρίστριας εταιρείας του αυτοκινητοδρόμου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της περιβαλλοντικής οργάνωσης, την τρέχουσα περίοδο, η καφέ αρκούδα βρίσκεται σε αναζήτηση τροφής, λόγω του τροφικού στρες που ακολουθεί την περίοδο του χειμέριου λήθαργου. Για τον λόγο αυτό διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις, και αρκετές φορές προσεγγίζουν κατοικημένες περιοχές καθώς εκεί, οι διαθέσιμες τροφικές πηγές είναι πιο εύκολα διαθέσιμες.

Τα τροχαία ατυχήματα με την άγρια πανίδα στη Δυτική Μακεδονία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, που εδώ και δεκαετίες έχει οδηγήσει σε θανατώσεις αρκούδων και άλλων ζώων. Σύμφωνα με την Καλλιστώ, οι οδηγοί που διασχίζουν περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα και έντονη παρουσία της άγριας πανίδας, οφείλουν να δείχνουν αυξημένη προσοχή, και να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού, εποχές με αυξημένη μετακίνηση των ειδών της άγριας ζωής.

«Σε περίπτωση που είμαστε σε όχημα και συναντήσουμε στον δρόμο μας αρκούδα: Παραμένουμε μέσα σε αυτό. Δεν ακολουθούμε την αρκούδα, αν αυτή συνεχίζει να περπατά ή να τρέχει κατά μήκος του δρόμου. Δεν αναπτύσσουμε ταχύτητα» συμβουλεύει η οργάνωση.

Σημειώνεται ότι η Καλλιστώ, μέσα από έργα που έχει υλοποιήσει στην ευρύτερη περιοχή, όπως το LIFE ARCTOS KASTORIA, το LIFE AMYBEAR και το LIFE SAFE-CROSSING, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και άλλους φορείς, προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις συγκρούσεις οχημάτων με ζώα, προστατεύοντας τόσο την άγρια πανίδα, όσο και τους επιβαίνοντες στα οχήματα.

