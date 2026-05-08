Χανιά: Συνελήφθη 25χρονος που είχε από πιστόλι και σφαίρες μέχρι… μπαλτά

Ένας 25χρονος ημεδαπός συνελήφθη για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα στον Αποκόρωνα Χανίων, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν στην κατοχή του πιστόλι, γεμιστήρες, φυσίγγια μαχαίρια κι έναν… μπαλτά.

Η σύλληψη έγινε χθες (7/5) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Χανίων.

Στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο οδηγούμενο από τον 25χρονο και ακολούθησε έρευνα στην οικία του.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

1 πιστόλι,

2 γεμιστήρες,

4 μαχαίρια,

φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

μπαλτάς,

κάλυκες

κροτίδα

το όχημα ως μέσω απόκρυψης οπλισμού.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.