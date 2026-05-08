Χανιά: Συνελήφθη 25χρονος που είχε από πιστόλι και σφαίρες μέχρι… μπαλτά

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

baltas

Ένας 25χρονος  ημεδαπός συνελήφθη για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα στον Αποκόρωνα Χανίων, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν στην κατοχή του πιστόλι, γεμιστήρες, φυσίγγια μαχαίρια κι έναν… μπαλτά.

Η σύλληψη έγινε χθες (7/5) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Χανίων.

Στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο οδηγούμενο από τον 25χρονο και ακολούθησε έρευνα στην οικία του.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

  • 1 πιστόλι,
  • 2 γεμιστήρες,
  • 4 μαχαίρια,
  • φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,
  • μπαλτάς,
  • κάλυκες
  • κροτίδα
  • το όχημα ως μέσω απόκρυψης οπλισμού.


Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Επίσκεψη σε ιδιωτικό φαρμακείο για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός 4 μηνών 3.000 προσλήψεις επικουρικών στο ΕΣΥ

Χαμός στη Γερμανία: «Μπλόκο» στην απόφαση της κυβέρνησης για αφορολόγητο μπόνους 1.000 ευρώ

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση κατά 30,5% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάρτιο

Τι έχει επιτυχία στο LinkedIn το 2026 – Nέα μελέτη της Metricool

Οι «χορευτικοί πίδακες» μιας μαύρης τρύπας – Εντυπωσιακή ανακάλυψη στο σύστημα Cygnus X-1
περισσότερα
18:08 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Εύβοια: Νεκρός εργαζόμενος που καταπλακώθηκε από φορτηγό

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή το μεσημέρι σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περ...
18:03 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι δύο κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών με online παραγγελίες και QR codes

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο 21χρονος και ο 19χρονος, που κατηγορούνται για δι...
17:38 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Βίντεο σοκ από το Ηράκλειο: Η πρώην του πήγε να πιει καφέ, της επιτέθηκε και την άρπαξε από τα μαλλιά

Ο πρώην σύντροφός της την ακολούθησε μέχρι το σημείο που η γυναίκα πήγε να πιει καφέ, σε ένα μ...
17:21 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Τι δείχνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του – «Υψηλής τεχνολογίας, μη επανδρωμένο επιθετικό μέσο» λέει ο ναύαρχος Νίκος Σπανός

Το ουκρανικής σχεδίασης – τύπου MAGURA V5, είναι το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή