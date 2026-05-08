Γερμανία: Απελευθερώθηκαν οι όμηροι στην τράπεζα – Οι δράστες διέφυγαν

Ομηρία σε τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ της δυτικής Γερμανίας έληξε χωρίς τραυματισμούς, αφού οι ύποπτοι διέφυγαν από το σημείο πριν από την έφοδο των ειδικών δυνάμεων, ανακοίνωσε η αστυνομία την Παρασκευή.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ομήρους κλειδωμένους σε χώρο θησαυροφυλακίου και τους απελευθέρωσαν σώους.

Πώς ξεκίνησε η ομηρία

Σύμφωνα με τις αρχές, ανάμεσα στους ομήρους ήταν και ο οδηγός οχήματος χρηματαποστολής.

Όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας πλησίασε τον εργαζόμενο έξω από την τράπεζα περίπου στις 9 το πρωί τοπική ώρα, τον απείλησε και τον εξανάγκασε να μπει στο κτίριο. Οι δύο άνδρες φέρεται να κατέληξαν στον χώρο του θησαυροφυλακίου.

Οι αρχές απέκλεισαν ολόκληρο το κέντρο της πόλης και ανέπτυξαν ειδικές δυνάμεις στην περιοχή.

«Κάποιος μπορεί να ακούει»

Η αστυνομία δήλωσε ότι χειριζόταν με μεγάλη προσοχή τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, καθώς «κάποιος ενδεχομένως να παρακολουθούσε».

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Κόμπλεντς, Γιούργκεν Φάχινγκερ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για νεκρούς ή τραυματίες, χωρίς να διευκρινίσει αν οι αρχές είχαν έρθει σε επαφή με τους δράστες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κανένας πελάτης της τράπεζας δεν βρισκόταν ανάμεσα στους ομήρους.