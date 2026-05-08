Ομόνοια: Εμπρηστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 8 Μαΐου 2026 σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου στις 04.00 άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό στην πίσω πλευρά του κτιρίου, όπου στεγάζεται το παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορος.

Οι δράστες περιέλουσαν τον μηχανισμό με εύφλεκτο υγρό και του έβαλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να εκραγεί ένα από τα τέσσερα γκαζάκια.

Από τη φωτιά και την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου.

Το συγκεκριμένο κτίριο φυλάσσεται από την Ελληνική Αστυνομία. Τη στιγμή της έκρηξης το περιπολικό της ΕΛΑΣ βρισκόταν στη μπροστινή πλευρά. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, αλλά δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τους δράστες, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί.

Τα υπολείμματα του εμπρηστικού μηχανισμού έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.