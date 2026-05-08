Καιρός: Η αφρικανική σκόνη φέρνει λασποβροχές – Πότε βελτιώνεται η κατάσταση

Ευανθία Τασσοπούλου

Κοινωνία

Αφρικανική σκόνη

Η παρουσία της αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα είναι πιο αισθητή σήμερα, Παρασκευή (8/5), ενώ οι λασποβροχές θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιο έντονες θα είναι σε: Επτάνησα, Πελοπόννησο, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης του meteo.gr, AtmoHub, καθώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία εξελίσσεται, νέες εκπομπές σκόνης ενεργοποιούνται στη Βόρεια Αφρική και μεταφέρονται προς τη χώρα μας, επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική πλευρά της Ελλάδας.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο την Παρασκευή είναι:

  • Επτάνησα
  • Πελοπόννησος
  • Ήπειρος
  • Δυτική Ελλάδα
  • Κρήτη

Το Σάββατο, το νέφος σκόνης θα επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας και:

  • Στερεά Ελλάδα
  • Θεσσαλία και
  • ηπιότερα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

Οι συγκεντρώσεις σωματιδίων PM10 αναμένεται σε αρκετές περιοχές να κυμανθούν μεταξύ 50-100 μg/m³, ξεπερνώντας , όπως σημειώνει το AtmoHub, τοπικά τα επιτρεπτά όρια ποιότητας αέρα.

Μαρουσάκης: Βελτίωση από αύριο

«Αφρικανική σκόνη και λίγες λασποβροχές σήμερα με την κατάσταση να βελτιώνεται από αύριο και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Από το Σάββατο θα πάμε σε καλύτερη ατμοσφαιρική ποιότητα» αναφέρει ο μετεωρολόγος του ΟΡΕΝ, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Θα έχουμε γενικά μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας σήμερα. Το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης μπορεί να χαρακτηριστεί μέτριο και όχι ισχυρό» πρόσθεσε.

 

