Καιρός: Αφρικανική σκόνη, βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και τη νότια χώρα, ενώ ο καιρός θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες έως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, στα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, ενώ βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά, ενώ πιθανή είναι η εκδήλωσή τους νωρίς το βράδυ και στη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Η έντασή τους στα πελάγη θα φτάσει τα 4 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια θα αγγίξει τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Στα βόρεια θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 24 με 25 βαθμούς. Στα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους τους 26 βαθμούς και στη βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν από το μεσημέρι. Άνεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί, από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη δυτική Πελοπόννησο θα είναι μικρής διάρκειας. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ και τοπικά το πρωί 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές και από το βράδυ στη Θεσσαλία. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στην ανατολική Πελοπόννησο και τη νότια Εύβοια έως 6 μποφόρ.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως στις Κυκλάδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στη δυτική Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

ΑΤΤΙΚΗ

Νεφώσεις. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ, από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-05-2026

Καιρός: Στα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τις πρώτες πρωινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στα δυτικά βόρειοι – βορειοδυτικοί, με την ίδια ένταση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-05-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-05-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-05-2026