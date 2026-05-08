Ντόναλντ Τραμπ: Δικαστικό μπλόκο στους δασμούς 10% που επέβαλε τον Φεβρουάριο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αμερικανικό δικαστήριο αποφάνθηκε την Πέμπτη ότι οι προσωρινοί τελωνειακοί δασμοί 10%, τους οποίους επέβαλε τον Φεβρουάριο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, είναι παράνομοι. Οι συγκεκριμένοι δασμοί είχαν αντικαταστήσει προηγούμενους γενικούς και κυμαινόμενους επιπρόσθετους δασμούς, τους οποίους είχε ακυρώσει το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου για το διεθνές εμπόριο, η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να επικαλείται νόμο του 1974, προκειμένου να επιβάλλει δασμούς αδιακρίτως, με στόχο την επανεξισορρόπηση των εμπορικών σχέσεων των ΗΠΑ με τους εταίρους τους.

Νέο πλήγμα στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Η απόφαση αποτελεί νέο πλήγμα για τον ρεπουμπλικάνο αρχηγό του κράτους, ο οποίος έχει θέσει τους δασμούς στο επίκεντρο της πολιτικής του από την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, τον Ιανουάριο του 2025. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τους δασμούς, αλλά και τις απειλές για την επιβολή βαρύτερων μέτρων, ως βασικό εργαλείο πίεσης για την εξασφάλιση ανταλλαγμάτων, όχι μόνο οικονομικού χαρακτήρα.

Με βάση την απόφαση του τριμελούς δικαστηρίου, με ψήφους 2-1, οι επιπρόσθετοι δασμοί 10% δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά συνέπεια, οι τρεις εταιρείες που είχαν προσφύγει στο δικαστήριο δεν υποχρεούνται πλέον να καταβάλλουν τα συγκεκριμένα επιπρόσθετα κόστη.

Αποζημίωση στις εταιρείες και πιθανές νέες προσφυγές

Το δικαστήριο κάλεσε, επίσης, την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποζημιώσει τις εταιρείες, με τόκο, για τους δασμούς που κατέβαλαν αχρεωστήτως τους τελευταίους δύο μήνες.

Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση και, προς το παρόν, αφορά μόνο τις τρεις επιχειρήσεις που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, δημιουργεί νομικό προηγούμενο, το οποίο μπορεί να επιτρέψει και σε άλλες εταιρείες να αμφισβητήσουν δικαστικά τους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, dpa

