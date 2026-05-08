Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν στη νεκρή ζώνη: Στο επίκεντρο τα ΜΟΕ και η πρωτοβουλία Γκουτέρες

Χωρίς την παρουσία μέσων ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή, στις 16:00, η νέα συνάντηση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Τη συνάντηση θα φιλοξενήσει στην οικία του, στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας, ο ειδικός εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και ο στόχος των διαπραγματεύσεων

Οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί εκ νέου κατ’ ιδίαν στις 6 Απριλίου και η σημερινή επαφή αναμένεται να έχει αντίστοιχη μορφή.

Κύριο αντικείμενο της συζήτησης είναι η πορεία των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (MOE) και τα επόμενα βήματα στη διαδικασία.

Παρά τη σημασία που αποδίδει η ελληνοκυπριακή πλευρά στην ανακοίνωση νέων ΜΟΕ, η Λευκωσία ξεκαθαρίζει πως αυτά δεν αποτελούν τον μοναδικό σκοπό των επαφών.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά την περασμένη εβδομάδα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, «οι τακτικές συναντήσεις δεν πρέπει να έχουν αυτοσκοπό την υλοποίηση νέων Μέτρων».

Βασική επιδίωξη παραμένει η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με τις δύο πλευρές να ανασκοπούν την πρόοδο που καταγράφηκε από την προηγούμενη συνάντηση, όταν ο Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει πως υπήρξε πρόοδος σε ορισμένα ΜΟΕ για τα οποία αναμένονται ανακοινώσεις.

Η πρωτοβουλία του Αντόνιο Γκουτέρες

Η σημερινή συνάντηση συνδέεται άμεσα με τις εν εξελίξει διεργασίες στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες αναζητεί παρασκηνιακά τις λύσεις που θα οδηγήσουν σε εξελίξεις πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του τον προσεχή Δεκέμβριο.

Αναφερόμενος σε αυτό το κρίσιμο χρονικό ορόσημο, ο Λετυμπιώτης δήλωσε πρόσφατα πως «Αυτός ο ορίζοντας δεν πρέπει να χαθεί. Αυτή η ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε άμεσα και ουσιαστικά, εφόσον ο Γενικός Γραμματέας κρίνει ότι η πρωτοβουλία του βρίσκεται σε ώριμο στάδιο. Ευελπιστούμε σε εποικοδομητική ανταπόκριση όλων των μερών το συντομότερο δυνατόν».

Υπενθυμίζεται ότι στο ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών μετά την επαφή της 6ης Απριλίου, οι δύο ηγέτες είχαν χαιρετίσει τη διαρκή δέσμευση του Γενικού Γραμματέα και είχαν επαναλάβει την ετοιμότητά τους να στηρίξουν τις προσπάθειές του.

Για την προετοιμασία της σημερινής συνάντησης, ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τουρκοκύπριου ηγέτη Μεχμέτ Ντανά είχαν προπαρασκευαστική επαφή την περασμένη Δευτέρα.

Με πληροφορίες από: ΕΡΤNews, Cyprus Time, ΚΥΠΕ