Μητσοτάκης: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια χαμένη μάχη – Σωστή η διάταξη για τη συνεπιμέλεια»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι «ήταν μια χαμένη μάχη και αναγκαστήκαμε να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μία χαμένη μάχη που δώσαμε, με ένα βαθύ και προβληματικό σύστημα, και αναγκαστήκαμε να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό. Αλλά δεν έχω πια καμία αμφιβολία ότι το γεγονός ότι οι πληρωμές θα γίνονται από την ΑΑΔΕ δίνει πολύ μεγάλα και πολύ αυξημένα εχέγγυα διαφάνειας αλλά και δικαιοσύνης στον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται αυτές οι πληρωμές.

Άρα, οι μάχες είναι πολλές αυτές που δόθηκαν, αρκετές κερδήθηκαν, κάποιες χάθηκαν. Έχουμε να δώσουμε πολλές ακόμα. Και η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι μία ευκαιρία τα κόμματα να τοποθετηθούν επί της ουσίας των προτάσεών μας. Θα συνδέσουμε τη μονιμότητα με την αξιολόγηση; Κρίσιμο ζήτημα. Θα βάλουμε στο Σύνταγμα μία διάταξη και μία τέτοια διατύπωση που να διασφαλίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα, ώστε να μην επιστρέψουμε ποτέ πια στην εποχή των ελλειμμάτων που οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας; Αναφέρω λίγα μόνο παραδείγματα.

Πώς θα αλλάξουμε το άρθρο 86 -για το οποίο εγώ έχω αγωνιστεί από το 2006 να το αλλάξουμε- με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην κάνει η Βουλή τον δικαστή, αλλά να επιστρέψει το έργο της άσκησης της δίωξης εκεί όπου θα έπρεπε να είναι εξαρχής, δηλαδή στη Δικαιοσύνη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πράγματι προσπαθήσαμε πολλές φορές, αλλά δυστυχώς η απειλή της στάσης πληρωμών, ότι δεν μπορούμε να το «πειράξουμε» αυτό το σύστημα διότι ήταν έτσι διαρθρωμένο, υπήρχαν τέτοιες εξαρτήσεις από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που αν πας να το ακουμπήσεις δεν θα πληρωθεί κανείς, ήταν τέτοιες που πράγματι φοβηθήκαμε τις πολύ τολμηρές αλλαγές και τις κάναμε όταν είδαμε ότι δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα διαφορετικό.

Και περάσαμε από μεγάλη κρίση. Θυμάστε, οι αγρότες 50 μέρες στον δρόμο, καθυστερήσεις στις πληρωμές. Έπρεπε να γίνει όμως. Εκ των υστέρων, με αυτά τα οποία ξέρω, προφανώς θα ήθελα να κάνουμε αυτή την αλλαγή νωρίτερα, αλλά δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι δεν την κάναμε.

Κι έχει πολύ ενδιαφέρον ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν στήριξαν ουσιαστικά τη μετάπτωση στην ΑΑΔΕ, όταν αυτή είναι μια βαθιά διαρθρωτική αλλαγή, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να έχουμε ουσιαστικό και ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα στη χώρα μας» πρόσθεσε.

Σωστή η διάταξη για τη συνεπιμέλεια

Αναφερόμενος στη νομοθετική διάταξη για τη συνεπιμέλεια, ο Πρωθυπουργός εξήγησε: «Να αποσαφηνίσω ότι η διάταξη αυτή πέρασε από την κανονική νομοθετική διαδικασία στις επιτροπές, στην Ολομέλεια ψηφίστηκε από περισσότερους βουλευτές από την κυβερνητική πλειοψηφία. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή διάταξη που μας υποχρεώνει να δούμε ζητήματα που αφορούν την συνεπιμέλεια. Το πώς έγινε χρήση της διάταξης δεν θα το σχολιάσω γιατί θεωρώ ότι είναι και ένα ζήτημα το οποίο είναι προσωπικό, υπάρχουν και παιδιά στη μέση. Θα μείνω στην ορθότητα αυτής καθ’ αυτής. Διαχωρίζω τη χρήση της διάταξης από την διάταξη αυτή καθ’ αυτή. Ξέρω πολύ καλά ότι όταν κατέχουμε ένα αξίωμα μερικές φορές δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στην ουσία αλλά πρέπει να προσέχουμε και τις εντυπώσεις».