Έξυπνες κάμερες: Έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 παραβάσεις – Προσοχή σε απάτες και ψεύτικα links

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

Κλήση, έξυπνες, κάμερες
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Για την εγκατάσταση καμερών με τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους, τις ψηφιακές κλήσεις, αλλά και τις ηλεκτρονικές απάτες μέσω ψεύτικων μηνυμάτων που στέλνουν επιτήδειοι, μίλησε στο ΕΡΤnews ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Όπως είπε, έχουν ήδη τοποθετηθεί 8 κάμερες καταγραφής παραβάσεων στους δρόμους, ενώ στόχος είναι να εγκατασταθούν μέσα στο προσεχές διάστημα περισσότερες από 1.000. Σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, οι κάμερες μπορούν να εντοπίζουν οδηγούς χωρίς ζώνη ασφαλείας, χωρίς κράνος ή όσους χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση.

Ταυτόχρονα, είπε πως οι κάμερες μπορούν να συμβάλλουν και στον έλεγχο της ταχύτητας, ενώ ήδη έχουν διαπιστωθεί περισσότερες από 2.500 παραβάσεις.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος διευκρίνισε πως η καταγραφή δεν οδηγεί αυτόματα σε επιβολή προστίμου, καθώς προηγείται έλεγχος από την Ελληνική Αστυνομία ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα της διαδικασίας. Στη συνέχεια, η ενημέρωση της παράβασης αποστέλλεται ψηφιακά στον πολίτη.

Οι  ηλεκτρονικές απάτες και ψεύτικα links

Ακόμη αναφέρθηκε στις ηλεκτρονικές απάτες που γίνονται από τους επιτήδειους και που αξιοποιούν δήθεν κρατικές ενημερώσεις για να υποκλέψουν προσωπικούς κωδικούς πολιτών.

Όπως τόνισε, επιτήδειοι στέλνουν μηνύματα μέσω SMS ή email, ζητώντας από τους πολίτες να πατήσουν σε συνδέσμους για δήθεν ενημέρωση σχετικά με παραβάσεις, επιδόματα, δέματα ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.

«Δεν πρέπει να πατάμε τα links», υπογράμμισε, καλώντας τους πολίτες να επισκέπτονται μόνο τις επίσημες ιστοσελίδες υπηρεσιών όπως η ΑΑΔΕ, ο e-ΕΦΚΑ ή το gov.gr.

Ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε στους πολίτες να χρησιμοποιούν τη «Θυρίδα Πολίτη» μέσω του my.gov.gr ή μέσω του Wallet, χαρακτηρίζοντάς τη ως τον ασφαλέστερο τρόπο ενημέρωσης.

Όπως εξήγησε, μέσα από την εφαρμογή οι πολίτες μπορούν να βλέπουν:

  • ψηφιακές κλήσεις και ενημερώσεις,
  • επίσημα έγγραφα,
  • υπεύθυνες δηλώσεις,
  • ειδοποιήσεις από το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότεροι από τρία εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη κατεβάσει την εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει επίσης την ψηφιακή ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ογκολόγοι προειδοποιούν: Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το κοινό προϊόν καθαρισμού στο σπίτι

Απώλεια βάρους: Η καταμέτρηση θερμίδων μας παχαίνει – Πώς να τρώμε πιο έξυπνα χάνοντας κιλά;

Αναγνωστόπουλος για «έξυπνες» κάμερες: ΄Έρχονται 2.500 πρόστιμα – Τι είπε για τις απάτες

Δηλώσεις ΦΠΑ αγροτών: Ποιοι μπορούν να γλιτώσουν τις κυρώσεις και πώς

Η Nanoleaf ποντάρει σε ρομπότ, φωτοθεραπεία και τεχνητή νοημοσύνη

ΧΕΝΟΝnt: Δοκιμή της θεωρίας κβαντικής κατάρρευσης με τον νέο ανιχνευτή σκοτεινής ύλης
περισσότερα
14:38 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Έλληνας πολίτης – Θα παραμείνει σε καραντίνα 45 ημερών στο «Αττικόν»

Σήμερα, Κυριακή, είναι προγραμματισμένος ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, επιβάτη στο κρουα...
13:40 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Πειραιάς: Θαλάσσια ρύπανση κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού κρουαζιερόπλοιου – Δύο συλλήψεις

Θαλάσσια ρύπανση περίπου 60 τετραγωνικών μέτρων σημειώθηκε στην περιοχή Ξαβερίου (πύλη 11) στο...
13:28 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Καλλιθέα: Μεθυσμένος ήταν ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι γυναίκα σε μπαρ – Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψής του

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 10/5 έξω από κέντρο διασκέδασης, πο...
13:12 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Οι Metallica και η ενέργεια των χιλιάδων θεατών της συναυλίας που προκάλεσαν «concert quakes» -Τι λέει ο διευθυντής του ΟΑΚΑ

Η πρωτότυπη μελέτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) κατά τη διάρκεια...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media