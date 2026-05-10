Έξυπνες κάμερες: Έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 παραβάσεις – Προσοχή σε απάτες και ψεύτικα links

Για την εγκατάσταση καμερών με τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους, τις ψηφιακές κλήσεις, αλλά και τις ηλεκτρονικές απάτες μέσω ψεύτικων μηνυμάτων που στέλνουν επιτήδειοι, μίλησε στο ΕΡΤnews ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.
Όπως είπε, έχουν ήδη τοποθετηθεί 8 κάμερες καταγραφής παραβάσεων στους δρόμους, ενώ στόχος είναι να εγκατασταθούν μέσα στο προσεχές διάστημα περισσότερες από 1.000. Σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, οι κάμερες μπορούν να εντοπίζουν οδηγούς χωρίς ζώνη ασφαλείας, χωρίς κράνος ή όσους χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση.
Ταυτόχρονα, είπε πως οι κάμερες μπορούν να συμβάλλουν και στον έλεγχο της ταχύτητας, ενώ ήδη έχουν διαπιστωθεί περισσότερες από 2.500 παραβάσεις.
Ο κ. Αναγνωστόπουλος διευκρίνισε πως η καταγραφή δεν οδηγεί αυτόματα σε επιβολή προστίμου, καθώς προηγείται έλεγχος από την Ελληνική Αστυνομία ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα της διαδικασίας. Στη συνέχεια, η ενημέρωση της παράβασης αποστέλλεται ψηφιακά στον πολίτη.
Οι ηλεκτρονικές απάτες και ψεύτικα links
Ακόμη αναφέρθηκε στις ηλεκτρονικές απάτες που γίνονται από τους επιτήδειους και που αξιοποιούν δήθεν κρατικές ενημερώσεις για να υποκλέψουν προσωπικούς κωδικούς πολιτών.
Όπως τόνισε, επιτήδειοι στέλνουν μηνύματα μέσω SMS ή email, ζητώντας από τους πολίτες να πατήσουν σε συνδέσμους για δήθεν ενημέρωση σχετικά με παραβάσεις, επιδόματα, δέματα ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.
«Δεν πρέπει να πατάμε τα links», υπογράμμισε, καλώντας τους πολίτες να επισκέπτονται μόνο τις επίσημες ιστοσελίδες υπηρεσιών όπως η ΑΑΔΕ, ο e-ΕΦΚΑ ή το gov.gr.
Ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε στους πολίτες να χρησιμοποιούν τη «Θυρίδα Πολίτη» μέσω του my.gov.gr ή μέσω του Wallet, χαρακτηρίζοντάς τη ως τον ασφαλέστερο τρόπο ενημέρωσης.
Όπως εξήγησε, μέσα από την εφαρμογή οι πολίτες μπορούν να βλέπουν:
- ψηφιακές κλήσεις και ενημερώσεις,
- επίσημα έγγραφα,
- υπεύθυνες δηλώσεις,
- ειδοποιήσεις από το Δημόσιο.
Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότεροι από τρία εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη κατεβάσει την εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει επίσης την ψηφιακή ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης.