Χανταϊός: Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου – Αποβιβάστηκαν οι πρώτοι επιβάτες

Το κρουαζιερόπλοιο που βρέθηκε στο επίκεντρο της έξαρσης του χανταϊού κατέπλευσε στην Τενερίφη, όπου οι 147 επιβάτες του αναμένεται να αποβιβαστούν στο πλαίσιο μιας προσεκτικά οργανωμένης επιχείρησης επαναπατρισμού με τη συμμετοχή πολλών κρατών.

Αφού το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αγκυροβόλησε κοντά στο λιμάνι, υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο για να διενεργήσουν τους τελικούς ελέγχους και να ξεκινήσει η αποβίβαση.

Πρώτοι αποβιβάζονται, σε ομάδες πέντε ατόμων, οι Ισπανοί επιβάτες, σύμφωνα με το ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Οι επιβάτες μεταφέρονται με μικρά σκάφη στο λιμάνι της Γραναδίγια και από εκεί θα οδηγηθούν με λεωφορεία σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν αεροπορικώς στη Μαδρίτη με ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, προκειμένου να νοσηλευτούν υπό καθεστώς καραντίνας.

«Όλοι έχουν περάσει την επιδημιολογική αξιολόγηση και δεν εμφανίζουν συμπτώματα», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Όπως δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, η διαδικασία απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει αγκυροβολήσει κοντά στην Τενερίφη, θα διαρκέσει έως αύριο, Δευτέρα, το απόγευμα τοπική ώρα.

Μετά τους Ισπανούς, θα ακολουθήσει η αποβίβαση των επιβατών από την Ολλανδία, το αεροπλάνο των οποίων θα μεταφέρει επίσης επιβάτες από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα, όπως σημειώνει το Reuters.

Στη συνέχεια, θα απομακρυνθούν επιβάτες από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, πρόσθεσε η υπουργός Υγείας, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο λιμάνι της Τενερίφης.

«Η τελευταία πτήση της επιχείρησης αναχωρεί από την Αυστραλία…Είναι η πιο περίπλοκη πτήση και είναι προγραμματισμένο να φθάσει αύριο το απόγευμα», είπε η Γκαρθία, προσθέτοντας ότι η τελευταία πτήση θα παραλάβει έξι πρόσωπα από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και άλλες ασιατικές χώρες.

Τριάντα μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα πλεύσουν στην Ολλανδία όπου το MV Hondius θα απολυμανθεί.

Χαμηλός ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό, λέει ο ΠΟΥ

Το πλοίο αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών μετά τον εντοπισμό εστίας χανταϊού.

Όλοι οι επιβαίνοντες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που τονίζει ωστόσο ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Σε έκθεση που εκδόθηκε από το ισπανικό υπουργείο Υγείας πριν ελλιμενιστεί το MV Hondius στην Τενερίφη επιβεβαιώθηκε ότι το σκάφος πέρασε όλους τους απαραίτητους ελέγχους πριν ρίξει άγκυρα.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχαν οι ειδικοί που επιβιβάστηκαν στο πλοίο, οι συνθήκες υγιεινής και περιβάλλοντος είναι κατάλληλες και δεν έχουν εντοπίσει τρωκτικά, επομένως η μετάδοση μέσω έκθεσης σε τρωκτικά επί του πλοίου δεν είναι πιθανή», σύμφωνα με την έκθεση αυτή.

Χώρες, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ολλανδία επιβεβαίωσαν το Σάββατο ότι απέστειλαν αεροσκάφη για την απομάκρυνση των πολιτών τους, αν και τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι στα Κανάρια Νησιά, δήλωσαν ότι δεν έχουν ακόμα φθάσει όλα τα αεροπλάνα.