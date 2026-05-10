Συνεχίζεται το θρίλερ με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα: Μεταφέρθηκε σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στελεχών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για το drone, το οποίο εντοπίστηκε ξαφνικά και «ακυβέρνητο» στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας (7/5).

Το drone έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στην Αττική και ομάδα εξειδικευμένων στελεχών και πυροτεχνουργών, έχουν αναλάβει τον εξονυχιστικό του έλεγχο με σκοπό να πάρουν απαντήσεις: πως κατέληξε στη Λευκάδα, από που ερχόταν και ποιος ήταν ο τελικός του στόχος.

Οι έρευνες που αρχικά στρέφονται στην ανακάλυψη της «ταυτότητάς» του κατασκευαστή του σκοπό έχουν να φωτίσουν τη διαδρομή που ακολούθησε το μη επανδρωμένο σκάφος που κουβαλούσε εκρηκτικά και φυσικά τον… «εντολέα» του.

Το βασικό δεδομένο είναι πως το drone είναι ουκρανικής κατασκευής. Αν ανήκει στο δύναμη του δικτύου μη επανδρωμένων σκαφών της Ουκρανίας αναμένεται να απαντηθεί επίσημα τις επόμενες ημέρες.

Από την άλλη πλευρά, το Κίεβο επιχειρεί εδώ και καιρό να μεταφέρει τον υβριδικό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη με τη Μόσχα, από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει χτυπήματα ναυτικών drones σε πλοία του αποκαλούμενου ρωσικού «σκιώδους στόλου», δηλαδή στα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στο εξωτερικό.

Να σημειωθεί επίσης ότι το 2025 αλλά και το 2026 έχουν καταγραφεί χτυπήματα Ουκρανών κατά ρωσικών πλοίων μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, αλλά και ανοιχτά της Μάλτας το 2026.

Είχε χάσει το… «δρόμο» του το «drone-καμικάζι»;

Το σενάριο βλάβης στο σύστημα πλοήγησης του drone, φαίνεται να επικρατεί μέχρι ώρας και να δικαιολογεί τη «διαδρομή» και το σημείο όπου εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Οι μαρτυρίες τους θεωρούνται αρκετά σημαντικές με δεδομένο ότι και οι ίδιοι αλλά και ο λιμενεργάτης που συμμετείχε στη ρυμούλκησή του, είχαν υποστηρίξει πως όταν το εντόπισαν, είδαν ότι δύο από τρία πάνελ ήταν καταστραμμένα. Γεγονός που είχαν αποδώσει στην πρόσκρουσή του σε βράχια εξαιτίας του καιρού.

Υπάρχουν, όμως, ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία φαίνεται πως έχουν ανακτηθεί πλήρως και τελικά ίσως να είναι αυτά που θα «μαρτυρήσουν» τον τελικό του προορισμό και σκοπό.

Ένα ακόμη σενάριο, όμως, θέλει το μη επανδρωμένο σκάφος το οποίο βρέθηκε σε σπηλιά από τους ψαράδες, να «καθοδηγήθηκε» στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως φαίνεται, όλα τα ενδεχόμενα είναι ακόμη ανοιχτά…

Σε ότι αφορά το επικίνδυνο φορτίο, με τα 100 κιλά εκρηκτικά, εξουδετερώθηκε το πρωί του Σαββάτου (9/5) κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης έκρηξης στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.

Και όσο οι έρευνες συνεχίζονται γι’ αυτό το μάλλον ασυνήθιστο «θρίλερ», σε Λευκάδα και Αστακό ο περίεργος και επικίνδυνος αυτός «επισκέπτης» συνεχίζει να αποτελεί θέμα συζήτησης και πηγή αναστάτωσης.