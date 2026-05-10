Καλλιθέα: Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από κατάστημα στις Τζιτζιφιές, συνελήφθη ο δράστης

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Κυριακής 10/5 στις Τζιτζιφιές, στην Καλλιθέα, έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από καφετέρια. Μια γυναίκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, με τις πρώτες μαρτυρίες να κάνουν λόγο για χρήση πυροβόλου όπλου.

Η γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες έχει τραυματιστεί στον λαιμό, και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από την ΕΛ.ΑΣ. Φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα που συνέβη το περιστατικό.