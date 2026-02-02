Πολωνία: Πρόστιμο στον υπουργό Δικαιοσύνης δεν παραχώρησε προτεραιότητα σε μία πεζή – Έδινε συνέντευξη ενώ οδηγούσε

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Waldemar Żurek
Waldemar Żurek, Videoparlament

Με πρόστιμο τιμωρήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας Βάλντεμαρ Ζούρεκ, καθώς δεν παραχώρησε προτεραιότητα σε πεζή την ώρα που οδηγούσε και έδινε συνέντευξη, λίγες ημέρες πριν ανακοινώσει αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της οδικής παραβατικότητας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο κατά τη διάρκεια συνέντευξής του με Πολωνό vlogger, όπου ο υπουργός εμφανίζεται αφηρημένος να μην σταματά σε διάβαση πεζών, ενώ γυναίκα επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο.

Σε ανακοίνωσή της στον λογαριασμό της στο Χ, η αστυνομία της Κρακοβίας ανέφερε ότι, μετά την εξέταση του υλικού, διαπιστώθηκε η τέλεση οδικής παράβασης. Όπως σημειώνεται, ο υπουργός αποδέχθηκε να αρθεί η ασυλία του και να καταβάλει το πρόστιμο, το ακριβές ύψος του οποίου δεν ανακοινώθηκε.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Βάλντεμαρ Ζούρεκ αντιμετωπίζει πρόστιμο έως 1.500 ζλότι (περίπου 350 ευρώ) καθώς και αφαίρεση 15 βαθμών από την άδεια οδήγησής του, από σύνολο 20. Ο ίδιος κατέχει και τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της χώρας.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ισχύει και για μένα», δήλωσε ο υπουργός στο πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Πολωνία επιχειρεί να περιορίσει τα τροχαία δυστυχήματα. Το 2024 καταγράφηκαν 1.651 θάνατοι σε τροχαία, αριθμός μειωμένος κατά 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε μια χώρα 37,3 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

21:21 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

