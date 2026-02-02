Νορβηγία: Υπό κράτηση ο γιος της πριγκίπισσας διαδόχου – Του απαγγέλθηκαν και νέες κατηγορίες

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Νορβηγία: Υπό κράτηση ο γιος της πριγκίπισσας διαδόχου – Του απαγγέλθηκαν και νέες κατηγορίες
Marius Borg Høiby-EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ Lise Aserud

Η αστυνομία της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό κράτηση τον μεγαλύτερο γιο της πριγκίπισσας διαδόχου της χώρας, μετά την υποβολή νέων καταγγελιών σε βάρος του, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσει ξεχωριστή δίκη, στην οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες βιασμού και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Μάριους Μποργκ Χόιμπι: Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς – Κινδυνεύει ακόμη και με 10 χρόνια φυλάκιση

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ηλικίας 29 ετών, γιος της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε-Μάριτ και θετός γιος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον, συνελήφθη με την υποψία πρόκλησης σωματικής βλάβης, απειλής με μαχαίρι και παραβίασης περιοριστικής εντολής.

Μετά τις νέες καταγγελίες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από δικαστή την παράταση της κράτησής του για τέσσερις εβδομάδες. Μέχρι σήμερα, ο Χόιμπι παρέμενε ελεύθερος ενόψει της δίκης που ξεκινά αύριο και αφορά τέσσερις κατηγορίες βιασμού, καθώς και υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, επίθεσης και κατοχής ναρκωτικών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη νορβηγική μοναρχία.

Νορβηγία: Κριτική του πρωθυπουργού για τις επαφές της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να του απαγγείλουν νέες κατηγορίες, πέραν των 38 που ήδη αντιμετωπίζει. Ο συνήγορός του αρνήθηκε να σχολιάσει τις νεότερες εξελίξεις.

Ο Χόιμπι αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο έχει παραδεχθεί μικρότερης βαρύτητας αδικήματα και, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, προτίθεται να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις ενώπιον του δικαστηρίου. Η δίκη του αναμένεται να διαρκέσει έως τις 19 Μαρτίου.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2024, όταν η αστυνομία τον κατονόμασε ως ύποπτο για άσκηση σωματικής βίας σε βάρος γυναίκας με την οποία διατηρούσε προσωπική σχέση. Σε προηγούμενη ανακοίνωσή του προς τα μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι άσκησε βία ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια κοκαΐνης και αλκοόλ και ότι προκάλεσε φθορές στο διαμέρισμα της γυναίκας, δηλώνοντας ότι μετανιώνει για τις πράξεις του.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει μεταδώσει το νορβηγικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1997 στο Όσλο. Είναι γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ και του Μόρτεν Μποργκ, με τον οποίο η πριγκίπισσα δεν διατηρούσε σχέση. Η Μέτε-Μάριτ τον μεγάλωσε ως ανύπαντρη μητέρα, προτού παντρευτεί τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που κάνουν μαζί τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Δύο παιδιά με γρίπη στις ΜΕΘ – Συνεχίζεται η απειλή των εποχικών λοιμώξεων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 132 μόνιμες προσλήψεις: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων

Σημαντικά κέρδη στο Χρηματιστήριο – Έκλεισε με άνοδο 1,38%

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
20:05 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Τραμπ: Ανακοίνωσε εμπορική συμφωνία με την Ινδία

Σε εμπορική συμφωνία που προβλέπει άμεση μείωση των δασμών στα προϊόντα η μία της άλλης, συμφώ...
19:25 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να δημιουργήσει ένα απόθεμα σπάνιων γαιών για να μειώσει την εξάρτηση από το Πεκίνο

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να διαθέσει σχεδόν 12 δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία ενό...
18:51 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Γροιλανδία: Η κυβέρνηση περιμένει «συγκεκριμένα αποτελέσματα» από τον διάλογο που έχει αρχίσει με τις ΗΠΑ

Η Γροιλανδία περιμένει “συγκεκριμένα αποτελέσματα” από τον διάλογο που έχει αρχίσε...
18:45 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Φρίκη στη Νέα Υόρκη: Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλες σε υπόγειο στο Μπρούκλιν

Ανθρώπινα υπολείμματα εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής, 1 Φεβρουαρίου, σε υπόγειο πολυκατοικί...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα