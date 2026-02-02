Νορβηγία: Υπό κράτηση ο γιος της πριγκίπισσας διαδόχου – Του απαγγέλθηκαν και νέες κατηγορίες

Η αστυνομία της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό κράτηση τον μεγαλύτερο γιο της πριγκίπισσας διαδόχου της χώρας, μετά την υποβολή νέων καταγγελιών σε βάρος του, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσει ξεχωριστή δίκη, στην οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες βιασμού και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ηλικίας 29 ετών, γιος της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε-Μάριτ και θετός γιος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον, συνελήφθη με την υποψία πρόκλησης σωματικής βλάβης, απειλής με μαχαίρι και παραβίασης περιοριστικής εντολής.

Μετά τις νέες καταγγελίες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από δικαστή την παράταση της κράτησής του για τέσσερις εβδομάδες. Μέχρι σήμερα, ο Χόιμπι παρέμενε ελεύθερος ενόψει της δίκης που ξεκινά αύριο και αφορά τέσσερις κατηγορίες βιασμού, καθώς και υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, επίθεσης και κατοχής ναρκωτικών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη νορβηγική μοναρχία.

Οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να του απαγγείλουν νέες κατηγορίες, πέραν των 38 που ήδη αντιμετωπίζει. Ο συνήγορός του αρνήθηκε να σχολιάσει τις νεότερες εξελίξεις.

Ο Χόιμπι αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο έχει παραδεχθεί μικρότερης βαρύτητας αδικήματα και, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, προτίθεται να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις ενώπιον του δικαστηρίου. Η δίκη του αναμένεται να διαρκέσει έως τις 19 Μαρτίου.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2024, όταν η αστυνομία τον κατονόμασε ως ύποπτο για άσκηση σωματικής βίας σε βάρος γυναίκας με την οποία διατηρούσε προσωπική σχέση. Σε προηγούμενη ανακοίνωσή του προς τα μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι άσκησε βία ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια κοκαΐνης και αλκοόλ και ότι προκάλεσε φθορές στο διαμέρισμα της γυναίκας, δηλώνοντας ότι μετανιώνει για τις πράξεις του.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει μεταδώσει το νορβηγικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1997 στο Όσλο. Είναι γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ και του Μόρτεν Μποργκ, με τον οποίο η πριγκίπισσα δεν διατηρούσε σχέση. Η Μέτε-Μάριτ τον μεγάλωσε ως ανύπαντρη μητέρα, προτού παντρευτεί τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον.

