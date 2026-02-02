Νορβηγία: Κριτική του πρωθυπουργού για τις επαφές της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Νορβηγίδα πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ,
Νορβηγίδα πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ,

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε δήλωσε ότι η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ επέδειξε «κακή κρίση» στις επαφές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων σχετικά με τη μεταξύ τους επικοινωνία.

Αρχεία Έπσταϊν: Σκάνδαλο με την πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ – Emails αποκαλύπτουν την «ντροπιαστική» φιλία τους

Η δήλωση του πρωθυπουργού έγινε στον απόηχο αρχείων που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και περιλαμβάνουν εκτενή ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του Έπσταϊν, ακόμη και μετά την καταδίκη του τελευταίου το 2008 για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών. Ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε το 2019 ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.

Το Σάββατο, η πριγκίπισσα –σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Χάακον– ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τις επαφές της με τον Έπσταϊν, αναγνωρίζοντας ότι είχε επιδείξει λανθασμένη κρίση. Ο Στέρε δήλωσε ότι συμφωνεί με αυτήν την εκτίμηση.

«Χρησιμοποιώ τα δικά της λόγια. Είπε ότι επέδειξε κακή κρίση, και συμφωνώ», ανέφερε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι, εφόσον προκύπτουν νέα στοιχεία, είναι εύλογο να ζητηθούν περισσότερες διευκρινίσεις για την έκταση των επαφών.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τα ανάκτορα για το θέμα, ενώ σημείωσε ότι και άλλα δημόσια πρόσωπα που κατονομάζονται στα νέα έγγραφα θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο πίεσης για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, καθώς ο γιος της Μέτε-Μάριτ από προηγούμενη σχέση αναμένεται να δικαστεί για σοβαρές ποινικές κατηγορίες, με την ακροαματική διαδικασία να ξεκινά αυτή την εβδομάδα.

Σε δήλωσή της μέσω των ανακτόρων, η πριγκίπισσα ανέφερε ότι μετανιώνει βαθιά για την επαφή της με τον Έπσταϊν, δηλώνοντας ότι δεν είχε διερευνήσει επαρκώς το υπόβαθρό του και χαρακτήρισε την υπόθεση «ντροπιαστική».

Παρά τα πρόσφατα γεγονότα, η νορβηγική μοναρχία παραμένει δημοφιλής. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Norstat για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK, περίπου το 70% των Νορβηγών στηρίζει τον θεσμό, ποσοστό που καταγράφηκε πριν από τη δημοσιοποίηση των νεότερων εγγράφων για τον Έπσταϊν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5,2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις – Νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τη νεφρική υγεία

Ξαναπαίρνουμε το βάρος μετά τη διαλειμματική νηστεία; Τι αποκαλύπτει ειδικός του Harvard

ΑΑΔΕ – Προσοχή απάτη: Μην ανοίξετε αυτά τα sms – Τι γράφουν τα παραπλανητικά μηνύματα

Λογαριασμοί ρεύματος Φεβρουαρίου 2026: Ανακοινώθηκαν τα πράσινα τιμολόγια – Δείτε αναλυτικά τις χρεώσεις ανά πάροχο

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
16:56 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ιράκ: Δικαστικές έρευνες για πάνω από 1.300 κρατούμενους, μέλη του Ισλαμικού Κράτους

Το Ιράκ ανακοίνωσε την έναρξη δικαστικών ερευνών για περισσότερους από 1.300 κρατούμενους, μέλ...
15:38 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Κίνα: Ισόβια κάθειρξη σε πρώην υπουργό Δικαιοσύνης για δωροληψία

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Κίνας Τανγκ Γιτζούν, μετά τη...
15:33 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Φειδίας Παναγιώτου: Αποκαλύψεις για το «πολιτικό γραφείο» με πισίνα και 4 κρεβατοκάμαρες

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το συμβόλαιο μίσθωσης του «πολιτικού γραφείου» του Φειδία Παναγιώτου...
13:24 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στα ανοικτά της Μαύρης Θάλασσας

Σεισμός καταγράφηκε στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, προκαλώντας κινητοποίηση των τουρκικών α...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα