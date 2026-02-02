Νορβηγία: Κριτική του πρωθυπουργού για τις επαφές της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε δήλωσε ότι η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ επέδειξε «κακή κρίση» στις επαφές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων σχετικά με τη μεταξύ τους επικοινωνία.

Η δήλωση του πρωθυπουργού έγινε στον απόηχο αρχείων που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και περιλαμβάνουν εκτενή ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του Έπσταϊν, ακόμη και μετά την καταδίκη του τελευταίου το 2008 για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών. Ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε το 2019 ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.

Το Σάββατο, η πριγκίπισσα –σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Χάακον– ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τις επαφές της με τον Έπσταϊν, αναγνωρίζοντας ότι είχε επιδείξει λανθασμένη κρίση. Ο Στέρε δήλωσε ότι συμφωνεί με αυτήν την εκτίμηση.

«Χρησιμοποιώ τα δικά της λόγια. Είπε ότι επέδειξε κακή κρίση, και συμφωνώ», ανέφερε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι, εφόσον προκύπτουν νέα στοιχεία, είναι εύλογο να ζητηθούν περισσότερες διευκρινίσεις για την έκταση των επαφών.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τα ανάκτορα για το θέμα, ενώ σημείωσε ότι και άλλα δημόσια πρόσωπα που κατονομάζονται στα νέα έγγραφα θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο πίεσης για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, καθώς ο γιος της Μέτε-Μάριτ από προηγούμενη σχέση αναμένεται να δικαστεί για σοβαρές ποινικές κατηγορίες, με την ακροαματική διαδικασία να ξεκινά αυτή την εβδομάδα.

Σε δήλωσή της μέσω των ανακτόρων, η πριγκίπισσα ανέφερε ότι μετανιώνει βαθιά για την επαφή της με τον Έπσταϊν, δηλώνοντας ότι δεν είχε διερευνήσει επαρκώς το υπόβαθρό του και χαρακτήρισε την υπόθεση «ντροπιαστική».

Παρά τα πρόσφατα γεγονότα, η νορβηγική μοναρχία παραμένει δημοφιλής. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Norstat για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK, περίπου το 70% των Νορβηγών στηρίζει τον θεσμό, ποσοστό που καταγράφηκε πριν από τη δημοσιοποίηση των νεότερων εγγράφων για τον Έπσταϊν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ