Χανιά: Μηνυτήρια αναφορά για τη δηλητηρίαση δύο εργαζόμενων στην καθαριότητα έπειτα από ρίψη χημικών σε κάδο

Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή η κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς μετά το περιστατικό έκθεσης σε χημικές ουσίες που προκάλεσε δηλητηρίαση δύο εργαζομένων στην καθαριότητα στα Χανιά.

Υπενθυμίζεται ότι περιστατικό συνέβη τέλη Δεκεμβρίου, όταν άγνωστοι είχαν πετάξει χημικά σε κάδο σκουπιδιών στην περιοχή Πύργος στα Κουνουπιδιανά, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναπνευστική δηλητηρίαση δύο εργαζόμενων την ώρα που άδειαζε πράσινος κάδος απορριμμάτων.

Μάλιστα, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο Νοσοκομείο.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη εστιάζουν ήδη σε συγκεκριμένους επαγγελματίες.