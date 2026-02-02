Σαμαράς από Καλαμάτα: Ο πατριωτισμός ενώνει και δεν διαιρεί

  • Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται στην Καλαμάτα, συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Πολιούχο της πόλης, Παναγία Υπαπαντή.
  • Κατά την παρουσία του, υποδέχθηκε και τίμησε τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, χαρακτηρίζοντάς τον φίλο.
  • Στις δηλώσεις του, ο Αντώνης Σαμαράς υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας, δηλώνοντας ότι “ο πατριωτισμός ενώνει και δεν διαιρεί” σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα.
Στην Καλαμάτα βρίσκεται από προχθές ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Πολιούχο της πόλης, Παναγία Υπαπαντή.

“Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα μας, υπό την ευλογία και τη σκέπη της Παναγίας της Υπαπαντής. Είναι, όμως, σήμερα και μια ιδιαίτερη χαρά για την πόλη μας, γιατί υποδεχόμαστε -και τιμούμε- έναν φίλο, και πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμανλή. Σε αυτές τις δύσκολες, δύσβατες ώρες που περνάει η χώρα μας, θα ήθελα να θυμάστε μόνο ένα πράγμα: ότι ο πατριωτισμός ενώνει και δεν διαιρεί” είπε στις δηλώσεις του ο Αντώνης Σαμαράς.

