Μελόνι: «Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ασφάλειά της» μετά την ένταση ΗΠΑ-Γερμανίας

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Τζόρτζια Μελόνι
(AP Photo/Andrew Medichini)

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την «ικανότητα αντίδρασής» της, μετά τις απειλές της Ουάσινγκτον για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην ήπειρο.

Μιλώντας στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Γερεβάν της Αρμενίας, τόνισε ότι η Ευρώπη «πρέπει να ενισχύσει την ασφάλειά της».

Αφορμή οι δηλώσεις Τραμπ

Η τοποθέτησή της έρχεται μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ενδέχεται να μειώσει τα στρατεύματα των ΗΠΑ σε Ιταλία και Ισπανία, ενώ ήδη έχει ανακοινώσει την αποχώρηση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία.

«Δεν μπορώ να σας πω τι θα συμβεί. Οι ΗΠΑ συζητούν εδώ και καιρό την αποδέσμευσή τους από την Ευρώπη, γι’ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλειά μας και την ικανότητα αντίδρασης», δήλωσε η Μελόνι.

«Δεν συμφωνώ με αυτή την επιλογή»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η πιθανή αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων δεν είναι μια επιλογή που η ίδια θα υποστήριζε.

«Είναι μια απόφαση που δεν εξαρτάται από εμένα και προσωπικά δεν θα συμφωνούσα με αυτή», ανέφερε.

Εντάσεις εντός ΝΑΤΟ

Οι εξελίξεις εντάσσονται στο πλαίσιο επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και ευρωπαϊκών συμμάχων στο ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα μετά την κριτική του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς για τη στρατηγική των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ επωμίζονται δυσανάλογο βάρος για την ασφάλεια της Δύσης, ειδικά εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Αντιδράσεις για τον πόλεμο στο Ιράν

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και η Μελόνι, έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο.

Η Μελόνι υπογράμμισε ότι η Ιταλία «έχει πάντα τηρήσει τις δεσμεύσεις της», απορρίπτοντας τις κατηγορίες από την πλευρά της Ουάσινγκτον.

Επαφές με Ρούμπιο

Σύμφωνα με το πρόγραμμά της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός θα συναντηθεί την Παρασκευή στη Ρώμη με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

