Επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ: Αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι, ο τέταρτος έπεσε στη θάλασσα – Drone χτύπησε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρεις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε στη θάλασσα.

Πρόκειται για τις πρώτες αναχαιτίσεις πυραύλων από τις 9 Απριλίου, όταν τα ΗΑΕ είχαν δηλώσει τον εναέριο χώρο τους ασφαλή, με την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με το CNN.

«Τέσσερις πύραυλοι εντοπίστηκαν»

«Τέσσερις πύραυλοι cruise που κατευθύνονταν από το Ιράν προς τη χώρα εντοπίστηκαν. Τρεις αναχαιτίστηκαν επιτυχώς πάνω από τα χωρικά ύδατα, ενώ ένας έπεσε στη θάλασσα», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Προειδοποιήσεις στους πολίτες

Οι αρχές απέστειλαν προειδοποιητικά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα σε πολλά εμιράτα, μεταξύ των οποίων το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, για πιθανή απειλή από πυραύλους.

Λίγο πριν τις αναχαιτίσεις, το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι τα συστήματα αεράμυνας βρίσκονταν σε επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε «ασφαλή σημεία».

Κλιμάκωση επιθέσεων στην περιοχή

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή βιομηχανική εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, μετά από επίθεση με drone που αποδίδεται και αυτό στο Ιράν, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του εμιράτου.

Το συμβάν εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα επιθέσεων με drones και πυραύλους που πλήττουν ενεργειακές υποδομές στα ΗΑΕ το τελευταίο διάστημα, με τη Φουτζάιρα να αποτελεί επανειλημμένα στόχο λόγω της στρατηγικής σημασίας της.