Premier League: «Πάρτι» της Νότιγχαμ Φόρεστ στο Λονδίνο – Νίκησε 3-1 την Τσέλσι

Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει με… σπασμένα φρένα στην Premier League και μετά το εντυπωσιακό 5-0 στην έδρα της Σάντερλαντ, έκανε «φύλλο και φτερό» και την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» επικρατώντας με 3-1 στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής.

Αυτή ήταν η 4η νίκη της Φόρεστ στα τελευταία 5 παιχνίδια της και πλέον της εξασφαλίζει κατά πολύ μεγάλο βαθμό την παραμονή της στην Premier League και την επόμενη σεζόν, ενώ την ίδια ώρα η Τσέλσι συνεχίζει να… παραπαίει αγωνιστικά, καταγράφοντας την 6η σερί ήττα της στο πρωτάθλημα!

Οι «μπλε» δεν βελτίωσαν την αγωνιστική εικόνα τους μετά την απόλυση του Λίαμ Ροσίνιορ και πλέον έπεσαν στην 9η θέση κι εκτός της ζώνης των ευρωπαϊκών «εισιτηρίων» κι έχουν ως μοναδική «διέξοδό» τους τον τελικό του Κυπέλλου με τη Μάντσεστερ Σίτι, αν θέλουν να παίξουν την επόμενη σεζόν στην Ευρώπη.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό, καθώς πριν το 20λεπτο είχε πάρει ήδη προβάδισμα δύο τερμάτων με τα γκολ των Αβονίγι (2′) και Ιγκόρ Ζεσούς (18′ πέναλτι). Στο 45’+10′ ο Κόουλ Πάλμερ απέτυχε να νικήσει απ’ την άσπρη βούλα τον Σελς, για να έρθει και το τρίτο γκολ για τους φιλοξενούμενους στο 52′ ξανά με τον Αβονίγι. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ζοάο Πέδρο διαμόρφωσε το τελικό 1-3 για την Τσέλσι.

Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League έχουν ως εξής:

Λιντς-Μπέρνλι 3-1 (8′ Σταχ, 52′ Οκαφόρ, 56′ Κάλβερτ-Λιούιν – 71′ Τσαουνά)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0 (15′ αυτ. Μαυροπάνος, 52′ Τιάγκο, 83′ Ντάμσγκααρντ)

Νιούκαστλ-Μπράιτον 3-1 (12′ Οσούλα, 24′ Μπερν, 90’+ Μπαρνς-61′ Χίσελγουντ)

Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1 (54′ Μπουένο-17′ Μουκιέλε)

Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0 (9΄,45+4΄ Γκιόκερες, 40΄ Σάκα)

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3-0 (10′ αυτ. Λέρμα, 30′ Κρουπί, 77′ Ράγιαν)

Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3-2(6′ Κούνια, 14′ Σέσκο, 77′ Μέινο – 47′ Σομποσλάι, 56′ Χάκπο)

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2 (90+6΄ Μπουεντιά – 12΄ Γκάλαχερ, 25΄ Ρισάρλισον)

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3 (90’+3′ Ζοάο Πέδρο – 2′, 52′ Αβονίγι, 18′ πέν. Ιγκόρ Ζεσούς)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)

Άρσεναλ 76 –Champions League–

Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ. –Champions League–

Μάντσεστερ Γ. 64

Λίβερπουλ 58

Άστον Βίλα 58

Μπόρνμουθ 52

Μπρέντφορντ 51

Μπράιτον 50

Τσέλσι 48

Φούλαμ 48

Έβερτον 47 -34αγ.

Σάντερλαντ 47

Νιούκαστλ 45

Κρίσταλ Πάλας 43 -34αγ.

Λιντς 43

Νότιγχαμ Φόρεστ 42 -34αγ.

Τότεναμ 37

——————–

Γουέστ Χαμ 36

Μπέρνλι 20 –Υποβιβάστηκε–

Γουλβς 18 –Υποβιβάστηκε–