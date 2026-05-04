Λίβανος – Αούν: «Συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ πριν από οποιαδήποτε συνάντηση με τον Νετανιάχου»

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία ασφαλείας και να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Δεν υπάρχει επιστροφή από την πορεία των διαπραγματεύσεων, καθώς δεν έχουμε άλλη επιλογή», ανέφερε, σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανέζικης προεδρίας.

Στόχος η αποχώρηση του Ισραήλ

Ο Αούν υπογράμμισε ότι βασικοί στόχοι των διαπραγματεύσεων είναι η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα λιβανέζικα εδάφη και η επιστροφή των κρατουμένων.

«Όλα αυτά είναι δικαιώματα που ο Λίβανος διεκδικεί εδώ και χρόνια», σημείωσε.

Συνομιλίες αλλά χωρίς συνάντηση κορυφής

Παρά τη συνέχιση των επαφών, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα συνάντησης σε ανώτατο επίπεδο προς το παρόν.

«Ο χρόνος δεν είναι κατάλληλος τώρα για συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό», δήλωσε.

Ιστορικό και τρέχουσα ένταση

Λίβανος και Ισραήλ βρίσκονται επισήμως σε κατάσταση πολέμου από το 1948, ενώ πραγματοποιήθηκαν δύο γύροι συνομιλιών στην Ουάσινγκτον στις 14 και 23 Απριλίου, στο πλαίσιο προετοιμασίας για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Από τις 2 Μαρτίου, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκτεταμένες επιθέσεις στον Λίβανο, με περίπου 2.700 νεκρούς, 8.264 τραυματίες και πάνω από 1,6 εκατομμύρια εκτοπισμένους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η εκεχειρία 10 ημερών που ξεκίνησε στις 17 Απριλίου παρατάθηκε έως τις 17 Μαΐου, ωστόσο, σύμφωνα με τον Λίβανο, το Ισραήλ συνεχίζει καθημερινά παραβιάσεις με αεροπορικά πλήγματα και καταστροφές κατοικιών στον νότο.