ΕΕ–ΗΠΑ: Συνάντηση Σέφτσοβιτς με τον εμπορικό εκπρόσωπο του Τραμπ εν μέσω απειλών για δασμούς στα αυτοκίνητα

Ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς θα συναντηθεί την Τρίτη στο Παρίσι με τον εμπορικό εκπρόσωπο των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ, σε μια περίοδο που οι διατλαντικές εμπορικές εντάσεις κλιμακώνονται εκ νέου, σύμφωνα με το Politico.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα πριν από τη σύνοδο των υπουργών Εμπορίου των G7 στη γαλλική πρωτεύουσα.

Απειλές Τραμπ για αύξηση δασμών

Η κίνηση έρχεται μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά στο 25%, από 15% που είχε συμφωνηθεί, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση εφαρμογής της εμπορικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε πέρυσι στη Σκωτία.

Μια τέτοια αύξηση θα επηρεάσει κυρίως τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, εντείνοντας την πίεση προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Επιφυλακτική στάση της ΕΕ

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η ΕΕ «θα κρατήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές της για να προστατεύσει τα συμφέροντά της».

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας, με αρκετούς ευρωβουλευτές να ζητούν πρόσθετους όρους, θεωρώντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη παραβιάσει τη συμφωνία με νέους δασμούς σε προϊόντα που περιέχουν χάλυβα.

Διαφωνίες εντός Ευρώπης

Η Γαλλία εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε μια γρήγορη εφαρμογή της συμφωνίας, ενώ η Γερμανία και άλλες χώρες πιέζουν για επιτάχυνση των διαδικασιών.

Στο Παρίσι αναμένεται να συναντηθούν με τον Γκριρ και οι Γάλλοι υπουργοί Οικονομίας και Εμπορίου.

«Δεν θέλουμε κλιμάκωση»

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ τόνισε ότι η ΕΕ δεν επιδιώκει κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ, αλλά παραμένει έτοιμη να αντιδράσει.

«Δεν θέλουμε κλιμάκωση, θέλουμε να συμφωνήσουμε σε μια κοινή πορεία με τους Αμερικανούς, αλλά στην Ευρώπη είμαστε προετοιμασμένοι και συντονιζόμαστε στενά», δήλωσε πριν από τη σύνοδο στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής ενότητας, αναφερόμενος και στην περίπτωση της Γροιλανδίας.

Προειδοποιήσεις από Ισπανία

Ο υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας Κάρλος Κουέρπο δήλωσε ότι η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει εάν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη συμφωνία.

Όπως σημείωσε, η Ευρώπη διαθέτει «όλα τα εργαλεία» για να αντιδράσει, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η Ουάσινγκτον θα τηρήσει τη συμφωνία του 2025, μετά τις απειλές για αύξηση των δασμών.