Χεζμπολάχ: Ζητεί να κηρυχθεί «persona non grata» ο Αμερικανός πρέσβης στον Λίβανο

Ο Λιβανέζος βουλευτής Άλι Αμμάρ, που εκπροσωπεί τη Χεζμπολάχ, κάλεσε τις αρχές της χώρας να κηρύξουν τον Αμερικανό πρέσβη «persona non grata», μετά από δηλώσεις του για όσους προσέβαλαν ανώτερο χριστιανικό θρησκευτικό ηγέτη, αναφέρει το Al Jazeera.

Η αφορμή της έντασης

Η κρίση ξεκίνησε το Σάββατο, όταν τηλεοπτικός σταθμός του Λιβάνου (LBCI) δημοσίευσε βίντεο που παρουσίαζε στελέχη και μαχητές της Χεζμπολάχ ως χαρακτήρες του παιχνιδιού «Angry Birds».

Υποστηρικτές της οργάνωσης αντέδρασαν έντονα, με ορισμένους να διακινούν εικόνες που θεωρήθηκαν προσβλητικές για τον Μαρονίτη Πατριάρχη Μπεσάρα Ράι, γεγονός που προκάλεσε κύμα υποστήριξης προς τον θρησκευτικό ηγέτη.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη

Μετά από συνάντησή του με τον Πατριάρχη τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρέσβης Μισέλ Ίσα δήλωσε:

«Αυτό είναι απαράδεκτο στον Λίβανο, μια χώρα γνωστή για τη συνύπαρξη. Πιστεύω ότι όσοι το έκαναν αυτό ίσως δεν ταιριάζουν στον Λίβανο, οπότε ας αναζητήσουν άλλη χώρα για να ζήσουν».

Κατηγορίες για παρέμβαση

Η Χεζμπολάχ αντέδρασε έντονα μέσω ανακοίνωσης του Άλι Αμμάρ, καταγγέλλοντας «κατάφωρη παρέμβαση του Αμερικανού πρέσβη στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου και κάλεσμα για εκδίωξη Λιβανέζων από τη χώρα τους».

«Το ελάχιστο μέτρο που μπορεί να ληφθεί είναι να κηρυχθεί persona non grata», πρόσθεσε.