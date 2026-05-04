Χεζμπολάχ: Ζητεί να κηρυχθεί «persona non grata» ο Αμερικανός πρέσβης στον Λίβανο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία αρχείου: Hassan Ammar / AP
Χεζμπολάχ, Φωτογραφία Αρχείου: Hassan Ammar / AP

Ο Λιβανέζος βουλευτής Άλι Αμμάρ, που εκπροσωπεί τη Χεζμπολάχ, κάλεσε τις αρχές της χώρας να κηρύξουν τον Αμερικανό πρέσβη «persona non grata», μετά από δηλώσεις του για όσους προσέβαλαν ανώτερο χριστιανικό θρησκευτικό ηγέτη, αναφέρει το Al Jazeera.

Η αφορμή της έντασης

Η κρίση ξεκίνησε το Σάββατο, όταν τηλεοπτικός σταθμός του Λιβάνου (LBCI) δημοσίευσε βίντεο που παρουσίαζε στελέχη και μαχητές της Χεζμπολάχ ως χαρακτήρες του παιχνιδιού «Angry Birds».

Υποστηρικτές της οργάνωσης αντέδρασαν έντονα, με ορισμένους να διακινούν εικόνες που θεωρήθηκαν προσβλητικές για τον Μαρονίτη Πατριάρχη Μπεσάρα Ράι, γεγονός που προκάλεσε κύμα υποστήριξης προς τον θρησκευτικό ηγέτη.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη

Μετά από συνάντησή του με τον Πατριάρχη τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρέσβης Μισέλ Ίσα δήλωσε:

«Αυτό είναι απαράδεκτο στον Λίβανο, μια χώρα γνωστή για τη συνύπαρξη. Πιστεύω ότι όσοι το έκαναν αυτό ίσως δεν ταιριάζουν στον Λίβανο, οπότε ας αναζητήσουν άλλη χώρα για να ζήσουν».

Κατηγορίες για παρέμβαση

Η Χεζμπολάχ αντέδρασε έντονα μέσω ανακοίνωσης του Άλι Αμμάρ, καταγγέλλοντας «κατάφωρη παρέμβαση του Αμερικανού πρέσβη στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου και κάλεσμα για εκδίωξη Λιβανέζων από τη χώρα τους».

«Το ελάχιστο μέτρο που μπορεί να ληφθεί είναι να κηρυχθεί persona non grata», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτότοκες κόρες: Το Νο1 πράγμα που βλάπτει περισσότερο την ευτυχία τους, σύμφωνα με θεραπευτές

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Έρευνα της ΕΚΤ: Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φοβούνται για νέο φαινόμενο πληθωριστικής έξαρσης

Καφές: Γιατί δεν μειώνεται η τιμή παρά τη διεθνή πτώση

Πώς ο καφές αναδιαμορφώνει τη σύνδεση εντέρου και εγκεφάλου

Eπιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν ανακαλύψει τι προκαλεί τα «φαντάσματα»
περισσότερα
20:40 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη Λειψία: Δύο νεκροί και πάνω από 15 τραυματίες – Βίντεο απο τη στιγμή της σύλληψης του δράστη

Για δύο νεκρούς και τουλάχιστον 15 ακόμη τραυματίες – εκ των οποίων οι δύο σοβαρά –...
19:25 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Μελόνι: «Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ασφάλειά της» μετά την ένταση ΗΠΑ-Γερμανίας

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ...
18:49 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη Λειψία – Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία, καθώς αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη πόλη της Λειψίας. Σ...
18:45 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ: Αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι, ο τέταρτος έπεσε στη θάλασσα – Drone χτύπησε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρεις πυραύλους π...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή