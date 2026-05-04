Συρμός του Ηλεκτρικού βγήκε εκτός αποβάθρας στον σταθμό «Άγιος Νικόλαος» – Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

ΗΣΑΠ

Νέα περιστατικά απόσυρσης συρμών στις τρεις γραμμές του Μετρό λόγω τεχνικών βλαβών, προκαλώντας ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό. Σήμερα Δευτέρα 4/5 τουλάχιστον δύο συρμοί αποσύρθηκαν στη γραμμή 1 του ΗΣΑΠ και τη γραμμή 3 του Μετρό, με τα αίτια των βλαβών να είναι υπό διερεύνηση.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 9 το πρωί, συρμός του ΗΣΑΠ που έφτασε στο σταθμό του Αγίου Νικολάου δεν κατάφερε να φρενάρει εγκαίρως και υπερέβη το τέλος της αποβάθρας για λίγα μέτρα. Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο συρμός συνέχισε μέχρι τον επόμενο σταθμό όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και ο συρμός αποσύρθηκε για τεχνικό έλεγχο.

Όπως αναφέρει το athenstransport.com, το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, με συρμό της γραμμής 3 να αποσύρεται στον σταθμό Μοναστηράκι, λόγω βλάβης.

Όπως αναφέρουν επιβάτες, ο συρμός είχε ξεκινήσει με καθυστέρηση 10 λεπτών από το σταθμό Δημοτικό Θέατρο ενώ αποβίβασε τους επιβάτες στο σταθμό Μοναστηράκι για να αποσυρθεί.

ΣΤΑΣΥ: Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας

Πηγές της ΣΤΑΣΥ αναφέρουν πως δεν πρόκειται για σοβαρά περιστατικά αλλά για βλάβες ρουτίνας που συμβαίνουν καθημερινά στο δίκτυο του Μετρό και αντιμετωπίζουνται χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για το επιβατικό κοινό.

Ειδικά για το περιστατικό στον σταθμό του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, περιστατικά υπέρβασης αποβάθρας έχουν συμβεί και στο παρελθόν και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τους επιβάτες: «Συρμός στη Γραμμή 1 στις 09:10 το πρωί έκανε υπέρβαση αποβάθρας για λίγα μέτρα στον σταθμό Άγιο Νικόλαο και όπως προβλέπουν οι διαδικασίες λειτουργίας, δεν αποβίβασε τους επιβάτες στον συγκεκριμένο σταθμό, αλλά στον επόμενο, όπου και αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για τεχνικό έλεγχο.

Περιστατικά υπέρβασης αποβάθρας έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα ασφάλειας για την κυκλοφορία των συρμών και τη μετακίνηση των επιβατών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτότοκες κόρες: Το Νο1 πράγμα που βλάπτει περισσότερο την ευτυχία τους, σύμφωνα με θεραπευτές

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Έρευνα της ΕΚΤ: Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φοβούνται για νέο φαινόμενο πληθωριστικής έξαρσης

Καφές: Γιατί δεν μειώνεται η τιμή παρά τη διεθνή πτώση

Πώς ο καφές αναδιαμορφώνει τη σύνδεση εντέρου και εγκεφάλου

Eπιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν ανακαλύψει τι προκαλεί τα «φαντάσματα»
περισσότερα
20:26 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Τραμπ: Απειλεί ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» αν παρέμβει στην επιχείρηση «Project Freedom»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, το απόγευμα της Δευτέρας, ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γη...
19:52 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Ξυλοδαρμός 17χρονου στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Δεν ήξερε ότι ήταν ΑμεΑ, όταν σου έρχεται μια μπουνιά από πίσω, θα αντιδράσεις» λέει η μητέρα του δράστη

Τη δική της εικόνα για το πώς έγινε ο ξυλοδαρμός του 17χρονου, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυ...
19:31 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παράταση για επιπλέον τρεις μήνες για την Πάτμο

Η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών...
17:37 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Ηλεκτρικά πατίνια: Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε οδηγούς στην Αττική – Βεβαιώθηκαν 153 παραβάσεις για κράνος και αλκοόλ

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση με αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή