Συρμός του Ηλεκτρικού βγήκε εκτός αποβάθρας στον σταθμό «Άγιος Νικόλαος» – Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ

Νέα περιστατικά απόσυρσης συρμών στις τρεις γραμμές του Μετρό λόγω τεχνικών βλαβών, προκαλώντας ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό. Σήμερα Δευτέρα 4/5 τουλάχιστον δύο συρμοί αποσύρθηκαν στη γραμμή 1 του ΗΣΑΠ και τη γραμμή 3 του Μετρό, με τα αίτια των βλαβών να είναι υπό διερεύνηση.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 9 το πρωί, συρμός του ΗΣΑΠ που έφτασε στο σταθμό του Αγίου Νικολάου δεν κατάφερε να φρενάρει εγκαίρως και υπερέβη το τέλος της αποβάθρας για λίγα μέτρα. Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο συρμός συνέχισε μέχρι τον επόμενο σταθμό όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και ο συρμός αποσύρθηκε για τεχνικό έλεγχο.

Όπως αναφέρει το athenstransport.com, το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, με συρμό της γραμμής 3 να αποσύρεται στον σταθμό Μοναστηράκι, λόγω βλάβης.

Όπως αναφέρουν επιβάτες, ο συρμός είχε ξεκινήσει με καθυστέρηση 10 λεπτών από το σταθμό Δημοτικό Θέατρο ενώ αποβίβασε τους επιβάτες στο σταθμό Μοναστηράκι για να αποσυρθεί.

ΣΤΑΣΥ: Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας

Πηγές της ΣΤΑΣΥ αναφέρουν πως δεν πρόκειται για σοβαρά περιστατικά αλλά για βλάβες ρουτίνας που συμβαίνουν καθημερινά στο δίκτυο του Μετρό και αντιμετωπίζουνται χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για το επιβατικό κοινό.

Ειδικά για το περιστατικό στον σταθμό του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, περιστατικά υπέρβασης αποβάθρας έχουν συμβεί και στο παρελθόν και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τους επιβάτες: «Συρμός στη Γραμμή 1 στις 09:10 το πρωί έκανε υπέρβαση αποβάθρας για λίγα μέτρα στον σταθμό Άγιο Νικόλαο και όπως προβλέπουν οι διαδικασίες λειτουργίας, δεν αποβίβασε τους επιβάτες στον συγκεκριμένο σταθμό, αλλά στον επόμενο, όπου και αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για τεχνικό έλεγχο.

Περιστατικά υπέρβασης αποβάθρας έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα ασφάλειας για την κυκλοφορία των συρμών και τη μετακίνηση των επιβατών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.