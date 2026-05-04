Ηλεκτρικά πατίνια: Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε οδηγούς στην Αττική – Βεβαιώθηκαν 153 παραβάσεις για κράνος και αλκοόλ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΠΑΤΙΝΙ

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση με αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο για την πρόληψη της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) ή αλλιώς ηλεκτρικών πατινιών, χωρίς κράνος αλλά και την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής από πρώτες πρωινές ώρες της 30 Απριλίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες χθες (3-5-2026), όπου βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

