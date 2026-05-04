ΠΑΣΟΚ για κυβερνητικές πηγές: «Τρικυμία στο ποτήρι»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

4ο Τακτικό Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Φάληρο, Ταε Κβο Ντο

«Μάλλον στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα που μοιράζουν στους κάθε λογής Ζούκοφ και τα βγάζουν επίσημες ανακοινώσεις και διαρροές», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε για τις κυβερνητικές πηγές.

«Κανονικά δεν θα ασχολούμασταν με τις ”κυβερνητικές πηγές” γιατί ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν, αλλά για να μην αφήνονται εντυπώσεις», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και θέτει τα εξής ερωτήματα ειδικότερα:

«Τις δηλώσεις ποιου κυβερνητικού στελέχους διαστρέβλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ;

Α. ”Μιλάμε για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά, δεν έχει αναδρομική ισχύ. Γιατί θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα αδικιών”, δήλωσε στον Ρ/Σ Παραπολιτικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Διαστρεβλώθηκε;

Β. Ο κ. Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών διέψευσε τον κ. Θεοδωρικάκο και τον διαστρεβλώσαμε;

Γ. Ενοχλήθηκε ο κ. Μαρινάκης γιατί εκφράσαμε την άποψη πως με την 13ωρη εργασία και το 6ημερο, μας έκαναν αρνητική είδηση σε όλη την Ευρώπη και ότι θέλουν να αντιγράψουν τη Βουλγαρία υιοθετώντας πλήρως το μοντέλο της φθηνής απασχόλησης, της εργασιακής υπερκόπωσης και της χαμηλής παραγωγικότητας; Τα αγαπημένα σας στατιστικά το πιστοποιούν».

«Τρικυμία στο ποτήρι», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ κατόπιν των παραπάνω, για να προσθέσει ότι «αυτό όμως που αποτυπώνεται ευδιάκριτα από την εν λόγω διαρροή και τους χαρακτηρισμούς σε βάρος του εκπροσώπου Τύπου είναι από ποιον εκπορεύεται η τοξικότητα και η δολοφονία χαρακτήρων».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Μαγνήσιο: Ποιο συμπλήρωμα να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας – Σε ποιες τροφές υπάρχει

Άτομα με αναπηρία: Οι 12 νέες δράσεις για τη στήριξή τους

ΔΥΠΑ: Ρεκόρ αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού – Πόσοι θα κοπούν από τα voucher

Eπιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν ανακαλύψει τι προκαλεί τα «φαντάσματα»

Ο Άρης θα διαλύσει το φεγγάρι του – Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν
περισσότερα
18:37 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Δημοσκόπηση Prorata: Στις 13,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι κυβέρνηση προτιμούν οι πολίτες

Προβάδισμα 13,5 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκ...
17:52 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Γεωργιάδης: «Ο Καραμανλής είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση για το συνέδριο»

Στο συνέδριο της ΝΔ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα, αναφέ...
17:19 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Συνάντηση Γεραπετρίτη-Βάντεφουλ: «Η Ελλάδα προτίθεται να αναλάβει ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ»

«Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορ...
16:41 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Συνάντηση Δένδια με Κουμπίλιους – Στο επίκεντρο η Ευρωπαϊκή Αμυντική Πολιτική και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμυνα 

Τον Ευρωπαίο επίτροπο για την Άμυνα και το Διάστημα, Άντριους Κουμπίλιος, υποδέχθηκε σήμερα στ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή