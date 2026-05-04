Πούτιν: Ανακοίνωσε διήμερη εκεχειρία για την Ημέρα Νίκης – Απειλές για πλήγμα στο Κίεβο αν η Ουκρανία διαταράξει τους εορτασμούς

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε διήμερη εκεχειρία στον πόλεμο με την Ουκρανία, στις 8 και 9 Μαΐου, με αφορμή την επέτειο της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αναμένουμε να ακολουθήσει και η Ουκρανία»

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η Μόσχα αναμένει ότι και η ουκρανική πλευρά θα τηρήσει την εκεχειρία.

Προειδοποίηση για αντίποινα

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τους εορτασμούς της Ημέρας Νίκης, η Ρωσία θα προχωρήσει σε «μαζικό πυραυλικό πλήγμα» στο κέντρο του Κιέβου, αναφέρει το Reuters.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτότοκες κόρες: Το Νο1 πράγμα που βλάπτει περισσότερο την ευτυχία τους, σύμφωνα με θεραπευτές

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

ΑΣΕΠ: Γραπτός διαγωνισμός για την ΥΠΑ – Όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εξέτασης

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι υποψήφιοι μπορούν να πάρουν 1.000 ευρώ

AI μουσική: Ο νέος «κατακλυσμός» στις πλατφόρμες streaming και οι αντιδράσεις της βιομηχανίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:41 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Στενά του Ορμούζ: «Να μείνει μακριά από τις αμερικανικές δυνάμεις» προειδοποιούν το Ιράν οι ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι «συ...
21:16 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος μαθητής που συνεργάζεται με τη NASA για τη συνέχεια των διαστημικών αποστολών Voyager

Ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος είναι 15 ετών μαθητής της Γ’ τάξης του Γυμνασίου. Ταυτόχρονα είναι ά...
20:40 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη Λειψία: Δύο νεκροί και πάνω από 15 τραυματίες – Βίντεο απο τη στιγμή της σύλληψης του δράστη

Για δύο νεκρούς και τουλάχιστον 15 ακόμη τραυματίες – εκ των οποίων οι δύο σοβαρά –...
19:25 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Μελόνι: «Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ασφάλειά της» μετά την ένταση ΗΠΑ-Γερμανίας

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή