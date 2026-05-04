Πούτιν: Ανακοίνωσε διήμερη εκεχειρία για την Ημέρα Νίκης – Απειλές για πλήγμα στο Κίεβο αν η Ουκρανία διαταράξει τους εορτασμούς

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε διήμερη εκεχειρία στον πόλεμο με την Ουκρανία, στις 8 και 9 Μαΐου, με αφορμή την επέτειο της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αναμένουμε να ακολουθήσει και η Ουκρανία»

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η Μόσχα αναμένει ότι και η ουκρανική πλευρά θα τηρήσει την εκεχειρία.

Προειδοποίηση για αντίποινα

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τους εορτασμούς της Ημέρας Νίκης, η Ρωσία θα προχωρήσει σε «μαζικό πυραυλικό πλήγμα» στο κέντρο του Κιέβου, αναφέρει το Reuters.